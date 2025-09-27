Vinamilk bật mí món ăn Việt tại sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh
(PLO)- Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.
Chương trình có sự tham dự của đại diện các đại sứ quán, các lãnh sự quán tại TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM và người đứng đầu các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM:
Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và trình diễn nghệ thuật, chi tiết đặc biệt khiến nhiều khách mời quốc tế bất ngờ: sản phẩm Vinamilk được phục vụ như món ẩm thực Việt độc đáo tại sự kiện.