Vinamilk bật mí món ăn Việt tại sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh 27/09/2025 16:08

(PLO)- Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các đại sứ quán, các lãnh sự quán tại TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM và người đứng đầu các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM:

Cập cảng Nhà Rồng (TP.HCM) sáng ngày 22-9, tàu hộ vệ đa nhiệm HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, nhấn mạnh cam kết ngoại giao và sự củng cố hợp tác an ninh, quốc phòng (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM đã tổ chức Lễ hội mùa hè Vương quốc Anh - Việt Nam 2025 (UK - Vietnam Summer Festival) để chào đón tàu HMS Richmond cũng như mừng kỷ niệm 15 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Vương quốc Anh - Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và trình diễn nghệ thuật, chi tiết đặc biệt khiến nhiều khách mời quốc tế bất ngờ: sản phẩm Vinamilk được phục vụ như món ẩm thực Việt độc đáo tại sự kiện.

Trong không gian của sự kiện ngoài trời, các sản phẩm kem gelato Vinamilk được săn đón nhiều nhất. Lấy cảm hứng từ món kem trứ danh của Ý, gelato chinh phục khẩu vị của nhiều khách quốc tế ngay từ cái chạm đầu tiên nhờ chất kem dẻo mềm, quyện đặc, kéo sánh (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

“Đây là lần đầu tiên tôi được nếm thử kem gelato của Vinamilk. Phải nói là cực kỳ ngon và sảng khoái, đặc biệt là trong những đêm thời tiết nóng thế này”, ông Sam Wood – Giám đốc mảng Xuất khẩu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Anh Lt Oliver Thomas – thủy thủ đoàn tàu HMS Richmond (bên trái) dành sự yêu thích đặc biệt cho sản phẩm sữa chua uống Vinamilk Green Farm. “Sữa chua rất ngon, tươi mát và sánh mịn”. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).