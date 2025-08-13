Vụ nuôi gà lôi trắng bị xử 6 năm tù: Thái Khắc Thành vui mừng khi về đến nhà 13/08/2025 18:57

(PLO)- Cuối giờ chiều ngày 13-8, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi) trong vụ nuôi gà lôi trắng bị phạt 6 năm tù được tại ngoại, đã về đến nhà ở xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Khi nghe tin anh Thái Khắc Thành- người bị tòa tuyên 6 năm tù vì nuôi gà lôi và bán, trở về nhà, rất đông người dân đứng từ đầu ngõ của gia đình anh Thành để đón chờ. Mẹ và vợ cùng ba con nhỏ òa khóc, ôm chầm lấy anh Thành khi anh này về đến đầu ngõ. Theo đó, hôm nay (13-8), TAND tỉnh Hưng Yên đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên và ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.