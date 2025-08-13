Toàn cảnh vụ anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù cho đến nay 13/08/2025 15:36

(PLO)- Anh Thái Khắc Thành được xác định là đã nuôi gà lôi trắng, nhân giống bán kiếm lời và bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, vừa qua, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi tòa tuyên án, mạng xã hội xôn xao đoạn video clip ghi cảnh vợ anh Thành ôm con nhỏ khóc, tiễn chồng. Đoạn video clip lan truyền nhanh chóng và có nhiều luồng ý kiến cho rằng bản án 6 năm tù là quá nặng đối với anh Thành.

Đăng lên mạng bán 10 con gà lôi trắng

Theo hồ sơ, năm 2024, anh Thành mua trên mạng xã hội 1 con gà lôi trắng (con trống) của một người không quen biết với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó đổi một con chích chòe lửa của anh lấy hai con gà lôi mái về nuôi tại nhà, nhưng không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Quá trình nuôi, hai con gà mái đẻ trứng và ấp nở ra được 10 gà lôi trắng con.

Tháng 3-2025, Thành dùng tài khoản Facebook "Thanh Oanh” đăng bán gà lôi con để lấy tiền.

Ngày 26-3-2025, Thành nhận tin nhắn từ tài khoản Facebook “Quốc Huy” (chưa rõ thông tin) hỏi mua 10 cá thể gà lôi con. Cả hai thống nhất giá 500.000 đồng/con, tổng cộng 5 triệu đồng, thêm tiền công chăm thêm vài ngày 1 triệu đồng. Người này đặt cọc 2 triệu đồng và hẹn thời gian giao gà vào ngày 2-4-2025.

Thành cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

Sáng 1-4-2025, Thành điện cho anh Thái Đình Sơn để thuê chở gà với tiền công 2,6 triệu đồng. Anh Sơn sẽ giao gà đến Thái Bình để giao cho Huy.

Tối cùng ngày, Thành bắt 10 cá thể gà lôi con cho vào 2 thùng giấy giao cho khách. Do đường xa, mắt kém nên anh Sơn nhờ anh Truyền đi giao giúp.

Khoảng 7 giờ ngày 2-4-2025, khi anh Truyền chở 2 thùng gà đi đến đường ĐH07 thuộc địa phận thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu kiểm tra và thu giữ 2 thùng gà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét khẩn cấp tại nơi ở của anh Thành và thu giữ 3 cá thể gà lôi trắng.

Theo kết quả giám định, 10 cá thể động vật sống (con non) và 3 cá thể động vật sống là loài gà lôi trắng (tên khoa học: Lophura nycthemera), là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục 1 - nhóm IB, Nghị định số 84/2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Anh Thái Khắc Thành sau đó bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo điểm b, khoản 2 Điều 244 BLHS với khung hình phạt 5-10 năm tù.

Anh Thành không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, anh Thành thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính là 2 triệu đồng từ việc bán gà; cha mẹ của anh được Chủ tịch nước tặng huy chương kháng chiến.

Tòa hai cấp nêu ý kiến gì?

Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, chiều 12-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng, cho biết cấp phúc thẩm sẽ xem xét một cách thận trọng, kỹ lượng, có tình có lý.

Chánh án TAND khu vực 5 - Hưng Yên (tòa xét xử sơ thẩm vụ án) cho biết, vụ việc tòa báo cáo nội dung vụ việc theo yêu cầu của Chánh án tỉnh.

Vợ ôm con khóc, tiễn Thành lên xe thùng về trại tạm giam.

Cấp sơ thẩm đã xét xử vụ án vào chiều 8-8 và đã nghiên cứu kỹ pháp luật, xác định hành vi của bị cáo bị truy tố là không oan. Hiện vụ án đã xét xử xong, cấp sơ thẩm đã hết thẩm quyền. Trường hợp bị cáo kháng cáo hoặc có kháng nghị của VKS, cấp sơ thẩm sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ chuyển lên cấp tỉnh để giải quyết phúc thẩm.

Về mức án 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, Chánh án TAND khu vực 5 cho biết, HĐXX đã căn cứ vào hành vi, quy định của pháp luật, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định.

VKS kháng nghị bản án, anh Thành được tại ngoại

Đến trưa 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đồng thời, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 8-8 của TAND vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để TAND tỉnh Hưng Yên xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm. Đồng thời, yêu cầu Chánh án TAND khu vực 5, Viện trưởng VKSND khu vực 5 - Hưng Yên và thẩm phán - chủ tọa phiên tòa, kiểm sát viên kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Anh Thái Khắc Thành đang trên đường trở về nhà, chờ phiên xử phúc thẩm.

Theo Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật, nhận thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư số 27/2025 của Bộ NN&MT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025).

Gà lôi trắng được nuôi tại Thảo Cầm Viên, TP.HCM: Ảnh: Minh Hiền

Theo đó, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB).

Bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I- nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” và tuyên bố bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 BLHS là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Sau kiến nghị trên, trong cùng ngày, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo Thái Khắc Thành của TAND vực 5 - Hưng Yên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.