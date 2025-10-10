Xơ xác, xót xa sau lũ ở Thái Nguyên 10/10/2025 15:52

(PLO)- Sau lũ ở Thái Nguyên, dọc các tuyến đường đầy rác, bùn non, bàn ghế hỏng và những chiếc ô tô vô chủ...

Sáng 10-10, khi nước lũ ở các phường dọc sông Cầu (TP Thái Nguyên cũ) dần rút, những thiệt hại nặng nề mới hiện rõ. Hai bên đường, rác, cành cây, đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang; lớp bùn non dày nén chặt phủ kín nền nhà, vỉa hè và cả những bức tường loang lổ dấu nước.

Từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân đã tất bật thu dọn, rửa vật dụng còn sót lại. Nhiều người dùng chổi, xô và máy bơm để tẩy rửa bùn đất trong nhà; ngoài đường, các lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp thu gom rác, dọn dẹp từng đoạn phố.

“Cả đêm qua không ngủ, chờ nước rút để dọn nhà. Đồ đạc hư gần hết, chỉ còn biết cố gắng làm lại từ đầu” – bà Nguyễn Thị Lan, ngụ phường Phan Đình Phùng, chia sẻ.

Người dân đang cố tìm kiếm những món đồ còn có giá trị trong đống đổ nát sau lũ.

Không khí khẩn trương bao trùm cả khu phố. Những chiếc xe rác liên tục ra vào, mùi bùn và rác ẩm nồng nặc, mọi người tất bật thu dọn để sớm ổn định cuộc sống.

Sau cơn lũ, Thái Nguyên ngổn ngang dấu tích của dòng nước dữ, nhưng xen lẫn đó là hình ảnh người dân cần mẫn, kiên cường khắc phục khó khăn, cùng nhau dọn dẹp mái nhà, khôi phục cuộc sống thường nhật.

Người dân dọn dẹp sau lũ.

Ông Tuấn Ngô, ngụ ở tổ 9, Phan Đình Phùng chỉ tay về chiếc ô tô vô chủ nằm bên đường nói: Hai ngày trước bỗng dưng thấy phương tiện này trôi đến đây và được người dân neo lại, vẫn chưa biết của ai. “Còn đường sá và tài sản người dân trôi và hỏng hết, nhìn cảnh này ai cũng thấy xót xa chú ạ”- ông Ngô nói.

Trận "đại hồng thuỷ" ở Thái Nguyên gây thiệt hại lớn cho người dân.

Rác phủ kín các con đường dọc sông Cầu.

Nhiều căn nhà bị rác vây kín lối ra.

Tủ lạnh và những vật dụng trong nhà đều bị ngâm nước, người dân đang chờ có nước sạch để giặt.

Bà Vũ Tuyết Hường, ngụ ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng không kìm được nước mắt khi những tài sản tích góp bao năm đã trở thành đống sắt vụn.

Chiếc ô tô trôi về khu vực phường Phan Đình Phùng, giờ vẫn chưa biết chủ nhân.

Những tài sản quý của người dân chỉ sau trận lũ đã trở thành đống rác.

Bộ bàn ghế vừa sắm, hư hỏng sau trận lũ.

Các gia đình dọc đường Cách Mạng Tháng 8 đang lau dọn vật dụng sinh hoạt chuẩn bị cho cuộc sống thường nhật.

Khắp các phường ở TP Thái Nguyên (cũ) đâu đâu cũng ngập rác, bùn

Người dân vùng ven sông Cầu cũng bắt đầu dọn bùn theo con nước.

Chiếc cặp sách của học sinh cũng bị nước lũ nhấn chìm chưa kịp phơi khô.