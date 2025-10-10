Xơ xác, xót xa sau lũ ở Thái Nguyên

Sáng 10-10, khi nước lũ ở các phường dọc sông Cầu (TP Thái Nguyên cũ) dần rút, những thiệt hại nặng nề mới hiện rõ. Hai bên đường, rác, cành cây, đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang; lớp bùn non dày nén chặt phủ kín nền nhà, vỉa hè và cả những bức tường loang lổ dấu nước.
Từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân đã tất bật thu dọn, rửa vật dụng còn sót lại. Nhiều người dùng chổi, xô và máy bơm để tẩy rửa bùn đất trong nhà; ngoài đường, các lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp thu gom rác, dọn dẹp từng đoạn phố.
“Cả đêm qua không ngủ, chờ nước rút để dọn nhà. Đồ đạc hư gần hết, chỉ còn biết cố gắng làm lại từ đầu” – bà Nguyễn Thị Lan, ngụ phường Phan Đình Phùng, chia sẻ.
Không khí khẩn trương bao trùm cả khu phố. Những chiếc xe rác liên tục ra vào, mùi bùn và rác ẩm nồng nặc, mọi người tất bật thu dọn để sớm ổn định cuộc sống.
Sau cơn lũ, Thái Nguyên ngổn ngang dấu tích của dòng nước dữ, nhưng xen lẫn đó là hình ảnh người dân cần mẫn, kiên cường khắc phục khó khăn, cùng nhau dọn dẹp mái nhà, khôi phục cuộc sống thường nhật.
Ông Tuấn Ngô, ngụ ở tổ 9, Phan Đình Phùng chỉ tay về chiếc ô tô vô chủ nằm bên đường nói: Hai ngày trước bỗng dưng thấy phương tiện này trôi đến đây và được người dân neo lại, vẫn chưa biết của ai. “Còn đường sá và tài sản người dân trôi và hỏng hết, nhìn cảnh này ai cũng thấy xót xa chú ạ”- ông Ngô nói.