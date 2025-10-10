Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Bạc tỉ trôi theo... nước bạc 10/10/2025 07:46

Nước lũ ở Thái Nguyên đã rút dần về phía sông Cầu để lại những thiệt hại lớn cho người dân, đó những chiếc ô tô tiền tỉ bị ngâm nước dính đầy bùn đất, đến những xe máy vài trăm triệu, hàng ngàn vật dụng chỉ còn là đống sắt vụn.

Anh Trần Văn Tuấn, cho biết do quá bất ngờ nên hầu hết người dân không kịp di chuyển ô tô lên khu vực khác. Lúc đầu thấy nước lên anh dùng gạch kê xe nhưng nước lên quá nhanh và cao không có cách nào “cứu xe”.

“Đó là tài sản hai vợ chồng tích góp nên lúc nhìn nó ngập dần mà không có cách nào khác, bất lực đành nhìn nó ngâm suốt cả ngày hôm qua…”- anh Tuấn buồn bã nói.

Dọc các tuyến phố ở phường Phan Đình Phùng những chiếc xe ngâm trong lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến ai cũng thấy xót. Ảnh: V.LONG

Còn anh Trần Văn Hùng, ngụ ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên khi được hỏi về thiệt hại do lũ anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe dính đầy bùn đất lắc đầu. Anh nói cách đây hai tháng vay ngân hàng để mua chiếc ô tô về chạy taxi kiếm đồng ra đồng vào, mới đi được vài cuốc thì xe ngập hỏng hóc hết, tiền vay ngân hàng hơn 600 triệu chưa trả được đồng nào.

“Thế này khó khăn cứ chồng chất, không biết vực dậy có được không”- anh Hùng lo lắng

Phóng tầm mắt phía mặt đường, hàng chục chiếc xe bạc tỉ vẫn chưa “ngoi” đầu lên khỏi mặt nước: “Các xe này giờ bán cũng không có khách mua, mà giữ thì phải mất vài trăm triệu để sửa”- anh Hùng chua xót.

Người dân nói về cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên.

Cảm cảnh hơn, gia đình anh Nguyễn Tiến kể lại, trước khi nước lũ tràn về, bản thân đã cẩn thận dùng tấm bạt lớn phủ kín chiếc ô tô Kia Morning để tránh mưa, như những lần ngập trước. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, dòng nước hung hãn đã cuốn phăng tất cả.

“Xe là tài sản lớn nhất của gia đình, nên tôi bọc kỹ lắm, nghĩ rằng thế là an toàn. Ai ngờ sáng ra, nhìn chỗ đậu trống trơn, nước vẫn cuồn cuộn chảy, chỉ biết chết lặng. Hai vợ chồng đăng lên các nhóm tìm kiếm, hỏi thăm quanh khu phố nhưng đến nay vẫn chưa thấy xe đâu” – anh Tiến nghẹn lời.

Anh Dương Văn Dũng nói lũ lên quá nhanh trong đêm khiến gia đình không kịp đưa hai chiếc ô tô và xe máy ra ngoài, đành để ngâm nước hơn 1 ngày qua, "thiệt hại hơn 1 tỉ đồng"- anh nói.

Bà Trần Thị Nga có ba ô tô đều chìm trong biển nước, có chiếc vừa mới mua trị giá hơn 5 tỉ đồng.

"Dấu tích" của cơn lũ lịch sử in rõ lên những chiếc ô tô với bùn đất dính đầy.

Nước lũ ở Thái Nguyên rút chậm những chiếc ô tô vẫn chưa thể "ngoi" hết phần đầu khỏi mặt nước.

Anh Trần Văn Dũng cho biết mỗi lần nước lên gia đình đều hình vọng lũ đã đạt đỉnh, nhưng khi nhận ra đây là cơn lũ lịch sử thì mọi tài sản đã không kịp sơ tán.

Sau hai ngày những chiếc ô tô mới ngoi lên khỏi mặt nước.

Nhiều chủ xe đang hi vọng nước rút thật nhanh để di chuyển các xe ra ngoài sửa chữa, tránh gây thiệt hại quá lớn.

Nhiều người thừa nhận có phần chủ quan khiến những chiếc ô tô bị ngâm trong nước.

Ô tô đã được lùi lên cao trong khu vực nhà nhưng không tránh khỏi cảnh ngâm nước.

Sau hai ngày, những tài sản người dân "ngoi" lên mặt nước.

Ô tô là tài sản lớn của nhiều gia đình, nên ai cũng thấy xót xa khi phương tiện bị ngâm trong nước lũ lịch sử ở Thái Nguyên.

Nước rút, tủ lạnh, ô tô ngoi lên khỏi mặt nước càng làm người dân xót xa hơn.

Hình ảnh những chiếc ô tô nổi lềnh bềnh trong nước được người dân chụp lại lúc đỉnh lũ ở Thái Nguyên và chia sẻ trên mạng xã hội.