Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Bạc tỉ trôi theo... nước bạc

Nước lũ ở Thái Nguyên đã rút dần về phía sông Cầu để lại những thiệt hại lớn cho người dân, đó những chiếc ô tô tiền tỉ bị ngâm nước dính đầy bùn đất, đến những xe máy vài trăm triệu, hàng ngàn vật dụng chỉ còn là đống sắt vụn.
Anh Trần Văn Tuấn, cho biết do quá bất ngờ nên hầu hết người dân không kịp di chuyển ô tô lên khu vực khác. Lúc đầu thấy nước lên anh dùng gạch kê xe nhưng nước lên quá nhanh và cao không có cách nào “cứu xe”.
“Đó là tài sản hai vợ chồng tích góp nên lúc nhìn nó ngập dần mà không có cách nào khác, bất lực đành nhìn nó ngâm suốt cả ngày hôm qua…”- anh Tuấn buồn bã nói.
Còn anh Trần Văn Hùng, ngụ ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên khi được hỏi về thiệt hại do lũ anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe dính đầy bùn đất lắc đầu. Anh nói cách đây hai tháng vay ngân hàng để mua chiếc ô tô về chạy taxi kiếm đồng ra đồng vào, mới đi được vài cuốc thì xe ngập hỏng hóc hết, tiền vay ngân hàng hơn 600 triệu chưa trả được đồng nào.
“Thế này khó khăn cứ chồng chất, không biết vực dậy có được không”- anh Hùng lo lắng
Phóng tầm mắt phía mặt đường, hàng chục chiếc xe bạc tỉ vẫn chưa “ngoi” đầu lên khỏi mặt nước: “Các xe này giờ bán cũng không có khách mua, mà giữ thì phải mất vài trăm triệu để sửa”- anh Hùng chua xót.
Cảm cảnh hơn, gia đình anh Nguyễn Tiến kể lại, trước khi nước lũ tràn về, bản thân đã cẩn thận dùng tấm bạt lớn phủ kín chiếc ô tô Kia Morning để tránh mưa, như những lần ngập trước. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, dòng nước hung hãn đã cuốn phăng tất cả.
“Xe là tài sản lớn nhất của gia đình, nên tôi bọc kỹ lắm, nghĩ rằng thế là an toàn. Ai ngờ sáng ra, nhìn chỗ đậu trống trơn, nước vẫn cuồn cuộn chảy, chỉ biết chết lặng. Hai vợ chồng đăng lên các nhóm tìm kiếm, hỏi thăm quanh khu phố nhưng đến nay vẫn chưa thấy xe đâu” – anh Tiến nghẹn lời.
Gia đình nào cũng thiệt hại ít nhất vài chục triệu đồng
Theo ghi nhận của phóng viên, tại phường Phan Đình Phùng, nhiều hộ dân vẫn ngập sâu trong nước dù mưa đã ngớt hai ngày. Nước dâng hơn 1m khiến cả khu dân cư như một vùng sông nước, người dân phải di chuyển bằng xuồng tạm, vật dụng trong nhà hư hỏng nặng.
Anh Nguyễn Đức Thọ, một hộ dân trong khu vực, kể lại: “Cứ nghĩ như mấy đợt trước chỉ ngập ngoài đường nên chủ quan không kê đồ. Khoảng 9 giờ cả nhà đi ngủ, khi hàng xóm gọi dậy thì nước đã vào nhà hơn 1 m, tủ lạnh, tivi, đồ đạc trôi lềnh bềnh”. Anh Thọ chua xót: “Tiền của bao năm tích góp giờ coi như mất trắng”.
Chỉ tay về dãy nhà ngập sâu, anh Thọ nói, mỗi nhà thiệt hại từ 50 đến cả 1 tỉ đồng. Hai ngày trôi qua, nước vẫn chưa rút, điện bị cắt, nước sinh hoạt không có, người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn, ăn uống cầm chừng. “Giờ chỉ mong nước sớm rút để còn dọn dẹp, làm lại từ đầu”, anh nói, mắt nhìn xa xăm về vùng nước đục đang lấp xấp trước hiên nhà.