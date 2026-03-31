Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng tốc tháng đầu năm, có thị trường tăng gần 200% 31/03/2026 09:25

​(PLO)- Ước tính sơ bộ trong quý 1-2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 1,48 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái

Số liệu từ Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, tính sơ bộ đến ngày 20-3, giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt gần 483 triệu USD, tăng hơn 37% so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2025.

​Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu đạt gần 1,48 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng 500 triệu USD/tháng.

​Xét theo thị trường xuất khẩu, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất của rau quả Việt Nam, khi 2 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 538 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ và chiếm hơn 54% thị phần.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết, cùng với nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn xuất khẩu, thì hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam ngày càng được hoàn thiện, qua đó không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian đưa hàng lên biên giới mà còn giúp làm tăng thêm năng lực đưa rau quả Việt Nam sang Trung Quốc.

​Thị trường đứng thứ hai là Hoa Kỳ với giá trị xuất khẩu đạt gần 79,5 triệu USD, chiếm khoảng 8% thị phần; tiếp đến là Hàn Quốc và Nhật Bản với giá trị xuất khẩu lần lượt đạt hơn 42,7 triệu USD và khoảng 35 triệu USD.

Xuất khẩu rau quả sang Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Ảnh: ĐÌNH TÙNG

Đáng chú ý, theo VINAFRUIT, có một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như Malaysia tăng 197%, Đức tăng 183% và Hà Lan tăng 155%, phản ánh xu hướng mở rộng thị trường xuất khẩu ra ngoài châu Á. Trong khi đó, Thái Lan lại có sự sụt giảm, chỉ đạt khoảng 72% so với cùng kỳ năm trước.

​Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả trong tháng 3 đạt gần 196 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước và giảm 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt 761,4 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ngành rau quả tiếp tục duy trì xuất siêu.

​Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng là hai nguồn cung lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 214 triệu USD, chiếm gần 38% thị phần, trong khi Hoa Kỳ đạt khoảng 167 triệu USD, chiếm gần 30%.

​Ngoài ra, nhập khẩu từ các thị trường như Úc, Ấn Độ và Thái Lan đều tăng mạnh. Trong đó, Ấn Độ tăng hơn 243% và Úc tăng hơn 200%, cho thấy nhu cầu đa dạng nguồn cung trong nước đang gia tăng.