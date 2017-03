Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Liên quan trong vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan (56 tuổi, nguyên công chứng viên của Phòng Công chứng số 2 TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Căn nhà số 49 đường 1107, Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8) thuộc sở hữu của vợ chồng ông bà Đoàn Thế Lập, Nguyễn Thị Hường. Hai bị can Sót và Đê là người giúp việc tại nhà ông Lập, bà Hường từ năm 1996 đến năm 2011.

Vào giữa năm 2012, bị can Vinh mạo danh con trai ông Lập liên hệ Phòng giao dịch quận 10 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - viết tắt là VP Bank hỏi thủ tục vay vốn. Tiếp đó, Vinh kêu hai vợ chồng bị can Đê và Sót mạo danh ông Lập và bà Hường ký vào Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cùng các giấy tờ liên quan khác.

Dựa vào đó, Ngân hàng VP Bank cho vợ chồng ông Lập vay 4 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là căn nhà số 49. Số tiền chiếm đoạt được, bị can Vinh hưởng gần 3,6 tỷ đồng và cho Sót hơn 400 triệu đồng.

Việc lừa đảo được thực hiện trót lọt một phần là do bị can Lan không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về công chứng. Cụ thể: không cho bên thế chấp tự đọc Hợp đồng thế chấp; không giải thích quyền và nghĩa vụ, hậu quả pháp lý phát sinh sau khi ký hợp đồng; không hỏi để làm rõ về nhân thân; không đối chiếu hình ảnh trong hộ chiếu với người thực hiện công chứng trên thực tế; không đối chiếu chữ ký của ông Lập tại hộ chiếu với chữ ký của bị can Đê mạo danh ông Lập ký tại các văn bản trong hồ sơ công chứng…