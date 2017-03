Người Trung Quốc ‘khuynh đảo’ du lịch: Tiên trách kỷ…

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc người Trung Quốc (TQ) đến Việt Nam làm ăn, đầu tư, tìm việc làm cũng là một trong những hệ quả. Tuy vậy, nếu đến mức như việc “khuynh đảo du lịch Nha Trang” (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 27-5 và 28-5 đã phản ánh) thì là điều cần xem xét lại về công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý đầu tư kinh doanh, cũng như một số vấn đề khác.

Theo các bài viết, các hãng lữ hành TQ thường đưa khách đến Việt Nam vào ban đêm, ít nhất mỗi chuyến lên tới 150 người. “Việc làm thủ tục xuất nhập cảnh thường bị dồn ứ nên cơ quan xuất nhập cảnh giữ hộ chiếu một ngày. Vì thế phần lớn du khách TQ đăng ký lưu trú tại các khách sạn bằng danh sách do Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt mà chưa có số hiệu thị thực”. Lẽ ra dù khách có đông đến bao nhiêu đi nữa thì mọi thủ tục cứ phải làm đúng quy trình. Điều này không phải là làm khó du khách mà là do điều kiện khách quan (khách đến đông cùng một lúc). Nếu thực hiện nghiêm quy định xuất nhập cảnh thì chắc chắn du khách TQ trá hình sẽ khó lòng sử dụng những giấy tờ tạm thời được cấp để làm những chuyện khác.





Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng ở TP Nha Trang chuyên phục vụ du khách Trung Quốc. Ảnh: TẤN LỘC

Bài báo cũng thuật lời Đại tá Trần Nhân Nghĩa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Khánh Hòa, rằng: “Hiện có nhiều khách sạn, nhà hàng trên danh nghĩa người Việt Nam đứng tên nhưng thực tế do người TQ điều hành”. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Do người dân chấp nhận để người ta lợi dụng, hay công tác tuyên truyền và nắm tình hình an ninh kinh tế còn nhiều bất cập? Chúng ta đã làm gì để quản lý những người TQ sang đây lao động chui trong các nhà hàng, khách sạn? Có lẽ phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Khi cơ quan chức năng đã biết có việc người TQ kinh doanh nhưng không lập công ty, doanh nghiệp (DN), không khai báo nghĩa là đã có dấu hiệu hoặc chứng cứ mới có thể đưa ra nhận định. Nếu đã có chứng cứ rõ ràng để nói điều đó thì hẳn cũng có cơ sở để xem xét, xử lý hành vi này. Còn nếu luật và các văn bản hướng dẫn còn thiếu để xử lý thì cần kiến nghị bổ sung. Chỉ cần sự quyết liệt.

Nếu không giải quyết dứt điểm tình trạng trên, ai dám chắc tình trạng như ở Nha Trang không lan ra các địa phương khác?

Việc hoàn thiện Luật Du lịch (sửa đổi) tới đây có lẽ cũng khó giải quyết được vấn nạn này nếu việc thực thi những quy định hiện hành về xuất nhập cảnh, quản lý tạm trú đối với người nước ngoài không được đảm bảo và thiếu sự quyết liệt của chính quyền.