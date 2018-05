Cơn sốt đất nền tại Trị Yên RiverSide Nam Sài Gòn

Ngày 7-5, tin từ Công ty CP Địa ốc First Real cho hay 85% sản phẩm tại dự án Trị Yên RiverSide Nam Sài Gòn đã giao dịch thành công trong lễ mở bán trước đó một ngày (6-5), tạo nên cơn sốt tiếp theo trên thị trường bất động sản Long An.



85% đất nền dự án Trị Yên RiverSide Nam Sài Gòn đã có chủ chỉ sau một giờ đồng hồ mở bán. Ảnh: FR

Theo ông Nguyễn Hào Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc First Real, Trị Yên RiverSide Nam Sài Gòn nằm ngay mặt tiền đường 835B Long Thượng (Cần Giuộc, Long An).



Dự án có giá bán 13,5 triệu/m2, chiết khấu lên đến 12% cùng phương thức thanh toán linh hoạt thực sự thu hút giới đầu tư.

Trị Yên RiverSide Nam Sài Gòn được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 40.915 m2. Trong đó 22.486 m2 dành cho đất ở, 13.591 m2 là đất giao thông, 4.256 m2 đất cây xanh…

Cùng ngày 6-5, Công ty CP Địa ốc First Real chính thức ra mắt thương hiệu First Real miền Nam tại TP.HCM, sau gần hai năm First Real Nam tiến.

Ông Nguyễn Hào Hiệp nhấn mạnh First Real cam kết đồng hành cùng khách hàng để tạo lập các giá trị văn hóa, kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam.