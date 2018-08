Khách hàng của Evoreal nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ được đầu tư đồng bộ và quy mô lớn như trung tâm hành chính tập trung Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh lộ 44A, cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu, Cao đẳng Dầu Khí… nên giá đất đang tăng rất nhanh chóng. Trong số các dự án, Khu dân cư mặt tiền tỉnh lộ 44 xã An Ngãi của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS Evoreal (viết tắt Evoreal) đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.



Khách hàng Evoreal đang tiến hành thủ tục công chứng



Khu dân cư xã An Ngãi tọa lạc ngay mặt tiền đường TL 44A, cách trung tâm hành chính 5 phút đi xe, đồng thời ngay vị trí trung tâm của cụm KCN Quốc tế và trong vòng bán kính 1km hội tụ đầy đủ các tiện ích như thương mại như Coopmart, VinMart.., Cao đẳng Dầu Khí Việt Nam, chợ hải sản Vũng Tàu… Chỉ vừa mở bán được 1 tháng, khu dân cư tại xã An Ngãi do công ty Evoreal phân phối độc quyền đã có gần 100 khách hàng hoàn thành 100% giao dịch và bắt đầu thủ tục công chứng cấp sổ đỏ riêng từng nền.

Anh Phú (ở giữa) tại phòng công chứng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu



Anh Nguyễn Văn Phú ở Quận 9 - một trong những khách hàng đã làm thủ tục công chứng chờ nhận sổ đỏ trong đợt này cho biết: Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, tiềm năng sinh lời cao trong tương lai. Vì vậy anh Phú rất an tâm khi đầu tư vào Khu dân cư xã An Ngãi. Anh Phú còn cho biết thêm ban đầu anh cũng do dự nhưng sau khi đi công chứng sổ đỏ từng nền thì đã hài lòng. Theo anh Phú, nhà đầu tư chỉ nên tin vào thực tế và pháp lý của mảnh đất.

Với khẩu hiệu “Đánh thức giá trị thật”, Evoreal luôn luôn cam kết đầy đủ pháp lý, tất cả sản phẩm do công ty độc quyền phân phối đều 100% thổ cư và sổ riêng từng nền. Đây là nền tảng và kim chỉ nam mà mọi nhân viên Evoreal tuân theo khi tư vấn cho khách hàng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, Evoreal sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục công chứng và trao quyền sử dụng đất cho hơn 200 khách hàng.