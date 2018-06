Trong đó có nhiều dự án BĐS đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất cho ngân hàng (NH).



Cụ thể, dự án The Western Capital (116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6), do Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, đang được thế chấp cho NH Việt Nam Thịnh Vượng. Dự án Jamona Heights (16/9 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7), do Công ty Cổ phần May Tiến Phát làm chủ đầu tư, được thế chấp cho NH Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TP.HCM. Dự án khu chung cư Nhà Sài Gòn (hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), do Công ty TNHH Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất cho NH Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Sài Gòn. Khu dân cư lô M7 khu A (đô thị mới Nam TP.HCM), do Công ty Cổ phần Phát triển Phú Hưng Thái làm chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất và dự án đầu tư nhà ở tại NH Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Nam Sài Gòn và NH Thương mại Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Dự án khu chung cư cao tầng Nam An - Kingsway Tower (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất cho NH Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh TP.HCM. Dự án khu dân cư mới phức hợp đa chức năng (City Villa, phường Phú Mỹ, quận 7), do Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại Tài nguyên làm chủ đầu tư, thế chấp dự án tại NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn. Dự án Green Field 686 (quận Bình Thạnh), do Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 (ACSC) làm chủ đầu tư, được thế chấp quyền sử dụng đất tại NH Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương…

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, việc công bố danh sách trên là điểm hết sức tích cực nhằm đảm bảo tính minh bạch trên thị trường.