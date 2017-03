Nộp phạt cho công trình sai phép: Đủ cách hiểu!

Tìm hiểu một số quận/huyện khác, nhiều nơi như Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận 12… chưa có trường hợp nào được tính tiền để nộp thay cho phần vi phạm xây dựng. Các lý do được nêu ra là: chưa có trường hợp nào nộp, do còn lấn cấn về pháp lý, do không thỏa điều kiện…