Áp giá sàn, dân nghèo hết mơ đi máy bay

Định giá sàn là không sai nhưng... Các doanh nghiệp bị điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh, riêng ngành hàng không còn bị điều chỉnh bởi Luật Giá và Luật Hàng không dân dụng. Theo Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì “Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ GTVT quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ GTVT”. Luật Giá (năm 2012) từng quy định Nhà nước chỉ quy định khung giá đối với “dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền”, hiểu nôm na là tuyến nào độc quyền thì mới quy định khung giá nều cần quy định. Tuy nhiên, khi sửa Luật Hàng không dân dụng thì một số nội dung trong Điều 19 của Luật Giá cũng được sửa đổi, bổ sung luôn. Theo quy định sửa đổi thì Nhà nước có quyền định khung giá đối với “giá dịch vụ hàng không khác”. Giá dịch vụ hàng không khác bao gồm giá vận chuyển (giá vé máy bay), theo Điều 11 luật này. Như vậy, về pháp lý, việc có khung giá, giá sàn, giá trần cho vé máy bay là không trái pháp luật. Xét về tình, người tiêu dùng dễ “chạnh lòng” khi thấy mình không được hưởng giá vé cực rẻ nữa. Đấy là có ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt của người tiêu dùng. Tuy nhiên, xét về góc độ cạnh tranh, quyền lợi người tiêu dùng còn được tính toán về lâu dài, tương quan với quyền lợi của doanh nghiệp và an ninh, an toàn của từng ngành. Ngành hàng không là một ngành đặc thù, trong đó việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới là rất khó khăn vì vốn đầu tư lớn, kỹ thuật công nghệ cao, liên quan đến an ninh, an toàn. Việc Nhà nước giữ quyền can thiệp bằng khung giá là cần thiết để bảo đảm cho doanh nghiệp trong ngành tồn tại được, tránh tình trạng hãng lớn ra giá “hủy diệt” để loại bỏ đối thủ. Việc ra giá rẻ thì có lợi cho người tiêu dùng ngay lập tức nhưng khi đối thủ bị hủy diệt, “ông lớn” giành vị thế độc quyền thì sẽ rất có hại cho người tiêu dùng. Vấn đề mà tôi nghĩ cần xem xét là khung giá đấy, giá sàn đấy là có hợp lý hay không, ở mức bao nhiêu. Vấn đề này có lẽ các chuyên gia về hàng không, các cơ quan quản lý nắm số liệu về chi phí, giá thành, giá bán của các hãng hàng không sẽ biết rõ để định ra một mức sàn hợp lý, vừa bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng, vừa mang tính thúc đẩy cạnh tranh mà không gây hủy diệt cho bất cứ hãng hàng không nào. TS NGUYỄN NGỌC SƠN,

Trưởng khoa Luật ĐH Tôn Đức Thắng Q. NHƯ ghi Do giá nhiên liệu, thuế môi trường tăng Giải thích lý do tăng giá trần vé máy bay, một lãnh đạo CAA cho biết: “Hiện nay các đường bay nội địa dưới 500 km luôn phải áp dụng mức giá trần thấp hơn giá thành, buộc các hãng hàng không phải lấy doanh thu vận chuyển trên các tuyến đường dài để bù đắp chi phí, duy trì hoạt động của các tuyến đường ngắn”. Do đó, theo vị này, việc tăng mức trần khung giá vé máy bay nội địa, đặc biệt đối với một số tuyến đường dài là cần thiết, với mức tăng trung bình 11,8%. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định việc áp giá sàn vé máy bay mới chỉ là đề xuất của một hãng hàng không. Ý kiến này được đưa ra trong quá trình góp ý cho dự thảo quy định mức khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa. Cục Hàng không cũng đang trong quá trình tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo này. Trong dự thảo, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tăng mức giá tối đa lên 4.250 đồng/khách/km, đẩy mức giá trần vé máy bay hạng phổ thông lên thêm 7%-16% tùy nhóm đường bay.