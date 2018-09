TP.HCM: Quyết tâm xử lý câu chuyện rác thải và mùi hôi

Nhà khoa học thử nghiệm chế phẩm khử mùi trên đỉnh rác Đa Phước Cuối tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp cùng chuyên gia Bùi Văn Cứ - thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm lọc, hóa dầu – Bộ Công Thương, Trung tâm Phân tích Môi trường, các nhà khoa học ở Hội hóa học Việt Nam và Hội hóa học TP.HCM… tổ chức tiến hành thử nghiệm sử dụng chế phẩm khử mùi kết hợp chế phẩm khử mùi không khí từ trái bơ và chế phẩm sản xuất từ Hoa Kỳ. Theo đó, đoàn đã lấy mẫu không khí trên đỉnh của bãi rác Đa Phước để kiểm tra hàm lượng khí thải gây mùi hôi thối NH3 và H2S. Các mẫu không khí được lấy trong các điều kiện sau: Mẫu không khí xung quanh (lấy ngay tại bên trong khuôn viên của bãi rác Đa Phước, theo quy định lấy bên ngoài khuôn viên); Mẫu không khí tại điểm tiếp nhận rác, trong điều kiện có sử dụng chế phẩm khử mùi kết hợp; Mẩu khí ngay tại điểm tiếp nhận rác, trong điều kiện không sử dụng chế phẩm. Kết quả phân tích các mẫu khí trên của Trung tâm Phân tích Môi trường và Phòng thí nghiệm - Công ty Tư vấn Môi trường Sài Gòn cho thấy: Mẫu khí xung quanh đạt so với QCVN 06:2009/BTNMT H2S (0,031 mg/m3 so với 0,042 mg/m3 QCVN 06:2009/BTNMT); NH3 (0,19 mg/m3 so với 0,20 mg/m3 QCVN 06:2009/BTNMT); Mẫu khí ngay tại điểm tiếp nhận rác trong điều kiện có sử dụng chế phẩm khử mùi kết hợp (không có quy chuẩn áp dụng) nhưng kết quả thử nghiệm rất thấp: H2S (0,032 mg/m3) NH3 (0,248 mg/m3)… Theo chuyên gia Bùi Văn Cứ, qua các kết quả đo đạc và phân tích cho thấy môi trường không khí xung quanh tại thời điểm đo đạc có kết quả tốt. Kết quả H2S đo được là 0,094 mg/m3 là giá trị thấp. “Điều này có thể kết luận việc xử lý rác tại VWS đạt hiệu quả cao, mùi khó phát tán đi xa, khí thải H2S rất dễ phát đi xa vì có tỷ trọng cao hơn không khí. Ngược lại NH3 rất khó phát đi xa vì tỷ trọng rất thấp so với không khí và có khuynh hướng phát lên cao. Giá trị đo giữa không có sử dụng và có sử dụng chế phẩm khử mùi chênh lệch cao, điều này chứng minh hiệu quả xử lý tốt”, ông Cứ nói.