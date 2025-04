Nghệ sĩ Thanh Tuấn được Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống ngoạn mục 09/04/2025 17:15

Ngày 9-4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức buổi cung cấp thông tin về thiết lập ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) khẩn cấp cứu sống người bệnh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp.

Cấp cứu ngưng tim ngoạn mục

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân là Nguyễn Thanh Liêm (75 tuổi), tức nghệ sĩ Thanh Tuấn.

Khai thác bệnh sử cho thấy từ năm 2006, bệnh nhân đã phát hiện bệnh lý hẹp mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, quá trình chụp mạch vành khiến bệnh nhân khó thở, diễn tiến không thuận lợi nên dừng lại, chỉ điều trị nội khoa.

Trước nhập viện một ngày, bệnh nhân có dấu hiệu đau ngực khó thở tăng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tim. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, thiếu ô-xy não sau ngưng tim, suy đa cơ quan.

Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, 15 phút sau bệnh nhân có nhịp tim trở lại, được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tim, phải đặt nội khí quản thở máy, thở ECMO. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Trầm Minh Toàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay khi ngưng tim từ 5-8 phút, tế bào não đã bắt đầu tổn thương, trong khi bệnh nhân ngưng tim đến 10 phút. Song nhờ hồi sức ban đầu tốt, đảm bảo có máu tưới lên não nên còn cơ hội.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân hôn mê sâu, phù phổi cấp, huyết áp tụt, được duy trì thuốc nâng huyết áp và tăng co bóp cơ tim. Bệnh nhân còn bị rối loạn nhịp, rung nhĩ, bác sĩ cố gắng điều trị hạ thân nhiệt bảo vệ não, kiểm soát tình trạng huyết động.

Bệnh viện hội chẩn liên chuyên khoa Tim mạch can thiệp, Nội tim mạch, Rối loạn nhịp, Hồi sức cấp cứu, Nội thần kinh, Nội hô hấp… Sau đó, ê-kíp quyết định đặt ECMO cấp cứu kết hợp can thiệp mạch vành ngay tại phòng thông tim.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tắc động mạch từ lỗ xuất phát, mạch máu vôi hóa rất nặng, hẹp 90% động mạch. Vì tình trạng này không thể đặt stent nên bác sĩ phải thực hiện kỹ thuật khoan cắt mảng vôi hóa bằng, nong bóng rồi mới đặt được 3 stent tái thông.

Hiện tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Tuấn đã ổn định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau hai ngày can thiệp, bệnh nhân được ngưng thuốc an thần, tri giác bắt đầu hồi phục. Bác sĩ quyết định rút nội khí quản sớm trước khi cai ECMO để bảo vệ thanh quản của nghệ sĩ Thanh Tuấn.

Hai ngày sau đó, bệnh nhân được cai được ECMO, chuyển sang khoa Điều trị theo yêu cầu.

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các chức năng co bóp cơ tim đã dần hồi phục, chức năng khác phục hồi hoàn toàn dự kiến xuất viện vào cuối tuần này.

Cứu bệnh nhân không để lại di chứng mới thành công trọn vẹn

BS.TS Trương Phi Hùng, Phó khoa Nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khi nhồi máu cơ tim mà có ngưng hô hấp tuần hoàn thì tỉ lệ tử vong 80-90% nếu không được xử trí kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của ê-kíp điều trị đã cứu sống ngoạn mục nghệ sĩ Thanh Tuấn.

Hôm nay tôi rất xúc động và hạnh phúc. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời hội chẩn, đưa ra những phương pháp điều trị tốt nhất để hết lòng cứu chữa cho tôi. Lúc vào viện tôi đã ngừng thở, giờ đây đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Một lần nữa tôi xin cuối đầu tri ân các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. (Nghệ sĩ Thanh Tuấn)

Theo bác sĩ Linh, đối với bệnh nhân này, các bác sĩ đã tiên lượng được vấn đề khó khăn trong can thiệp mạch vành nên chủ động phối hợp đặt ECMO tại phòng thông tim, đảm bảo huyết áp cho bệnh nhân trong quá trình can thiệp mạch vành. Ngoài ra còn đảm bảo tưới máu đến các cơ quan và tưới máu não, đảm bảo ô-xy cho tất cả các tạng, kiểm soát nguy cơ rối loạn nhịp.

“Chúng tôi phải phán đoán và đi trước một bước. Cứu được bệnh nhân mà không để lại di chứng gì mới thành công trọn vẹn” - bác sĩ Linh nói.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn gửi lời cảm ơn đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Ích Trung, Phó khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thông thường nhồi máu cơ tim cấp sẽ can thiệp động mạch tắc. Tuy nhiên ca này gặp khó do tình trạng vôi hóa nặng nên ê-kíp đổi chiến thuật.

“Việc đặt stent động mạch vành đã khó, trường hợp này gần như mảng xơ vữa đã bít hết, khó chồng khó. Chúng tôi phải làm thêm một kỹ thuật nữa là khoan cắt mảng xơ vữa để nong bóng và đặt stent. Đây là ca đầu tiên tôi phải can thiệp trong bệnh cảnh cấp cứu nhồi máu cơ tim, choáng tim. Ca can thiệp mất khoảng 2 tiếng” - bác sĩ Trung thông tin.

Tại bệnh viện, kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa bằng mũi khoan kim cương đã được triển khai thường quy từ năm 2013 tới nay, chi phí khoảng 48 triệu/lần, BHYT có thanh toán.

Từ 2019-2024, bệnh viện có gần 500 bệnh nhân ngưng tim ngoại viện, trong đó bệnh nhân sống còn chiếm tỉ lệ 44,2%, bệnh nhân hồi phục tốt chiếm tỉ lệ 22,6%.