Cá chết hàng loạt ở các nước: Bài học xương máu cần tránh

Quốc tế quan tâm vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam Hiện tượng cá chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung Việt Nam đã được nhiều tờ báo và trang thông tin môi trường nước ngoài quan tâm đăng tải. Những tờ báo lớn như AFP, The Guardian (Anh), Channel News Asia (Singapore) đều đã đăng tải thông tin tổng quan về vụ việc. Ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, trả lời hãng AFP cho biết: “Chưa từng thấy hiện tượng này xảy ra trước kia”. Trang theo dõi về môi trường cá thế giới The Fish Site cũng cho dẫn lại thông tin về vụ việc. Tờ The Strait Times (Singapore) cũng đã nhanh chóng cập nhật thông tin mới nhất về phản hồi “chọn tôm, cá hay nhà máy thép” của ông Chu Xuân Phàm, Trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội, ngày 25-4.