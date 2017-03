Chân dung các đại gia Thái đang ‘đổ bộ’ vào Việt Nam

Đất Thái giảm sức hấp dẫn? Trang Nikkei Asian Review nhận định các công ty TL hiện ngày càng quan tâm đầu tư vào thị trường VN là do tình hình tăng trưởng kinh tế ảm đạm tại đất Thái. Theo báo cáo của AFP và Nikkei, thị trường TL đang ngày càng mất sức hấp dẫn với các nhà đầu tư. Đầu tư nước ngoài tại TL từ tháng 1-2015 đến tháng 11-2015 giảm mạnh đến 78%, xuống còn 93,8 tỉ baht (hơn 2,6 tỉ USD). Tờ The Bangkok Post bình luận thị trường TL đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thị trường hấp dẫn hơn trong khu vực như Campuchia và VN. Tập đoàn Central cũng đang có ý định thâu tóm hoạt động tại VN của trang bán hàng thời trang trên mạng Zalora. Vào tháng 11-2015, Tập đoàn Boon Rawd Brewery, nổi tiếng với thương hiệu bia Thái Singha, cũng tuyên bố đầu tư gần 1,1 USD vào Tập đoàn thực phẩm và đồ giải khát Masan, tờ Wall Street Journal cho biết. Trong cuộc họp báo hằng năm vào tháng 3-2016, ông Tos Chirathivat cho biết: “Quy mô của nền kinh tế VN vẫn nhỏ hơn TL nhưng lại đang tăng trưởng rất nhanh. Trong khoảng thời gian năm năm tới, thị trường VN sẽ tiếp tục phát triển mạnh”. Đại gia Thái Lan giành lại những gì đã mất? Theo trang Nikkei Asian Review, thương vụ thâu tóm của Tập đoàn Central tại VN diễn ra sau khi bị đối thủ Berli Jucker vượt mặt thâu tóm Big C TL. Trang Nikkei Asian Review cho biết Big C tại TL được sáng lập bởi chính Central với cửa hàng đầu tiên mở tại Bangkok vào năm 1994. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, đại gia TL đã mất đa số cổ phần về tay Casino. Trong cuộc họp báo tháng 3-2016, Central cho biết họ còn nắm 25% cổ phần của chuỗi siêu thị này. Riêng gia tộc Chirathivat chỉ nắm lại 5% cổ phần của Big C TL, theo Nikkei Asian Review. Tập đoàn Casino bắt đầu đổi tên các cửa hàng bán lẻ của mình tại VN thành thương hiệu Big C từ năm 2003, trang Nikkei Asian Review cho biết. Sau khi bán cổ phần của Big C TL và Big C VN, đại gia bán lẻ của Pháp sẽ thu về hơn 4,8 tỉ USD.