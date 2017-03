Đằng sau đại gia thủy sản ngã ngựa - Bài 2: Từ đại gia thành ‘chúa chổm’

Chơi xe khủng gắn biển tứ quý CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an mới đây đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố, bắt ông Phan Bá Tòng, giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã. Ông Tòng từng được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong ngành thủy sản. Nhưng đến 2010, ngành cá tra Việt Nam bước vào giai đoạn khó khăn, công ty của Phan Bá Tòng cũng nằm trong vòng xoáy khắc nghiệt này. Từ năm 2012 đến nay, công ty lâm vào tình trạng mất cân đối tài chính, nợ nần các ngân hàng và không còn khả năng thanh toán. Nhà xưởng của công ty hiện do chủ nợ quản lý hoặc cho doanh nghiệp khác thuê lại để gia công chế biến thủy sản xuất khẩu. Vì nợ ngân hàng số tiền lớn lại chịu lãi suất cao nên tình hình tài chính của Thiên Mã mất cân đối. Đã thế ông còn vay vốn mới thêm để trả nợ cũ nên ngày càng chìm trong nợ nần. Ông Tòng không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thủy sản mà còn được nhiều người biết đến vì sở hữu những chiếc xe “khủng”. Trong đó có chiếc Hummer nhập từ Mỹ có giá hơn 4 tỉ đồng. Khi về Việt Nam nó được gắn biển tứ quý 95H-3333 làm nhiều người “lác mắt”. _______________________________ Ông Đặng Văn Mỹ, anh ruột của bà Ngợi, nói: “Em tôi học hành rất giỏi, tính cách ngay thẳng, tử tế. Vợ chồng nó cưới nhau rồi là quyết liệt làm ăn. Trước khi thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản, chúng nó có vài chục tỉ đồng trong tay. Bây giờ ra nông nỗi vậy...”.