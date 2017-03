Kỳ 2: Vụ án sát hại dã man vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga

Nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga, sinh ra tại Tây Ninh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ của nữ nghệ sĩ là bà bầu Nguyễn Thị Thơ, Trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thời. Sau vụ bắt cóc con trai nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Nga đã rất cảnh giác khi thuê một võ sư làm cận vệ cho gia đình.

Nguyễn Thanh Tân cùng đồng bọn ập vào nhà nghệ sĩ Thanh Nga

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h30 đêm 26/11/1978, nghệ sĩ Thanh Nga kết thúc vai “Thái hậu Dương Vân Nga” ở rạp Thủ Đô đã được chồng lái xe đưa về. Chiếc ôtô rẽ đường Ngô Tùng Châu mà không hề hay biết đang có hai đối tượng bám theo sau bằng xe 67. Khi ôtô vào gara, cận vệ của nghệ sĩ Thanh Nga vừa mở cửa xe liền bị một thanh niên, tay cầm khẩu súng ngắn đạp ngã anh này rồi trườn vào bên trong bắt bé Phạm Duy Hà Linh (tên thường gọi bé Cúc Cu, 5 tuổi), con nghệ sĩ Thanh Nga.

Lúc này nghệ sĩ Thanh Nga cố giữ lại con, đôi bên giằng co, Thanh Nga cắn vào tay kẻ cầm súng để cứu con gái nhưng tiếng súng chát chúa vang lên, nghệ sĩ này ôm ngực gục xuống băng ghế. Chồng Thanh Nga lao đến ngăn cản thì trúng phát súng thứ 2 của Tân khiến ông ngã quỵ.

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị tên Tân bắt chết khi cố bảo vệ con mình

Hai đối tượng nhanh chóng phóng lên xe chạy ngược chiều đường Ngô Tùng Châu để tẩu thoát. Nghệ sĩ Thanh Nga được đưa đến bệnh viện cấp cứ nhưng đã tư vong, chồng cô chết tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội trưởng, đội SBC Hai Thành, cùng nhiều trinh sát tức tốc đến hiện trường ghi nhận lời khai của người cận vệ, tìm manh mối sát thủ. Trước vụ án nghiêm trọng, Công an TP HCM đã lập chuyên án mang bí số TN.11 để đấu tranh. Chiếc ôtô của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga được các trinh sát xem xét tỉ mỉ, tìm dấu vết thủ phạm. Do nữ nghệ sĩ trước đó nhiều lần bị những khán giả tiêu cực hăm dọa nên hướng điều tra rộng, nhiều nghi can bị đưa vào tầm ngắm.

Thời điểm này, một tổ chức phản động với khoảng 100 người bị công an bắt giữ. Nhóm này tuyên bố đã gây ra cái chết cho vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga nhưng kết quả thực nghiệm hiện trường không trùng khớp. "Nhóm này nhận liên quan đến vụ án vì muốn gây tiếng vang", kết luận điều tra lúc bấy giờ xác định.

Băng nhóm do Nguyễn Thanh Tân cầm đầu đã gây ra vụ án chấn động giới nghệ sĩ và dư luận

Đám tang vợ chồng nghệ sĩ cải lương nổi tiếng có hàng nghìn người yêu mến đến đưa tiễn. Một đối tượng nghi vấn bị bé Cúc Cu nhận diện tại đám tang nhanh chóng tách để điều tra. Quá trình làm việc đội SBC xác định anh chàng chụp ảnh ngoại phạm.

Một đối tượng nghi vấn khác là chồng cũ của Nghệ sĩ Thanh Nga cũng được đưa vào tầm ngắm, Tuy nhiên, người này đã đưa ra được các chứng cứ ngoại phạm.

Cuộc điều tra xuyên án từ vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương đến vụ vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị sát hại lại càng rối hơn khi tiếp tục xảy ra vụ bắt cóc con trai bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ, một bác sĩ có tiếng tại trường mẫu giáo ở quận Phú Nhuận. Đối tượng thủ đoạn cũng tương tự như hai vụ án trước đã từng xảy ra.

Theo Trung Kiên (Dân trí)