Về Nghệ An thăm đền Quả Sơn gần 1.000 năm tuổi

Lý Nhật Quang là hoàng tử thứ 8 của vua Lý Thái Tổ.

Năm 1039, Ngài được cử vào Nghệ An trông coi việc thuế, sau đó làm tri châu Nghệ An vào năm 1041, đóng lỵ sở ở Bạch Đường (nay thuộc 3 xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, huyện Đô Lương) và được phong tước Uy Minh Vương vào năm 1044. Trong thời gian trị nhậm ở đây, Ngài đã có nhiều cống hiến lớn lao về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng như: Lập nên trại Bà Hòa, cung cấp quân lương cho vua Thái Tông đi mở cõi phương Nam, làm đường, đào kênh, đắp đê, mở thêm 52 châu, 22 trại, 56 sách… giúp nhân dân đời sống ổn định, biên giới được giữ vững, các nước láng giềng kính phục. Lý Nhật Quang mất ngày 17 tháng 12 năm Đinh Dậu (1057), thi hài được an táng tại núi Quả. Triều đình thương tiếc, cho lập đền thờ Ngài ngay trên lỵ sở cũ, cạnh khu mộ. Ngoài ra ở xứ Nghệ còn có khoảng 40 đền thờ Ngài.