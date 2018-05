Bất lực với hàng nhái giá ‘cắt cổ’ ở chợ Bến Thành?

Đừng để mang tiếng là chợ hàng giả Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Lâm Đồng, kể trong một lần đi du lịch có ghé chợ Bến Thành mua đôi dép hiệu Levis giá 1 triệu đồng. Người bán quảng cáo là hàng xịn nhưng dùng được nửa tháng thì đứt quai te tua, đế dép bị bung. Mang đi sửa thì thợ bảo “đây là hàng Trung Quốc làm thủ công chứ không phải chính hãng”.

Kiểm tra, thu giữ hàng giả ở chợ Bến Thành. Ảnh: TÚ UYÊN “Mong muốn của khách du lịch, nhất là người ngoài là được mua những sản phẩm thật. Nếu cứ kinh doanh kiểu như hiện nay thì không biết đến bao giờ khách hàng mới hết chịu cảnh “chặt chém” và mua phải hàng dỏm ở chợ Bến Thành. Hơn nữa, nếu cơ quan chức năng không làm mạnh tay thì có thể chợ sẽ mang thương hiệu mới là… chợ hàng giả” - chị Lệ nói. Thường xuyên phải cảnh báo du khách Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty Du lịch Fiditour, nhận xét: Tại nhiều chợ, trong đó có chợ Bến Thành bán hàng giả, hàng Trung Quốc nhưng gắn mác “made in Vietnam” rất nhiều. Mỗi khi đưa khách đến tham quan chợ Bến Thành, hướng dẫn viên thường xuyên phải lưu ý du khách vấn đề trên để không bị “tiền mất tật mang”. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý du khách cũng như việc quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM. Do đó các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam tại chợ Bến Thành nói riêng và các chợ nói chung. Qua đó góp phần để TP.HCM là điểm đến thực sự an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách.