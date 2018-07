Thêm 1 vụ nghi lừa tiền ảo tại Việt Nam

Ngày 26-7, Đại tá Nguyễn Văn Bửu, Trưởng Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM), cho biết đang điều tra làm rõ việc nhiều người dân đại diện cho khoảng 20 người gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining (hay còn gọi là HTX Bầu Trời Công Nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam), lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo ông Bửu, người dân mới gửi đơn vào ngày 25-7 tại Công an phường 9, quận Phú Nhuận. “Công an phường 9 đã tiếp nhận đơn và hiện đã bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Phú Nhuận điều tra làm rõ. Hiện chưa xác định đây là lừa đảo hay không mà cần có thời gian thu thập các bằng chứng” - ông Bửu nói.

Cũng theo đại diện Công an quận Phú Nhuận, Sky Mining trước đây có trụ sở ở huyện Bình Chánh và mới được chuyển về quận Phú Nhuận thời gian gần đây. Vị tổng giám đốc bị tố cáo lừa đảo là người ở huyện Củ Chi. “Chúng tôi đang nhanh chóng xác minh đơn tố cáo và sớm có thông tin cụ thể” - Đại tá Bửu cho hay.



Hàng chục ngàn máy đào tiền ảo đã được nhập vào Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh: QH

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ vài ngày nay, trên mạng xã hội cũng như cộng đồng tiền ảo bitcoin tại Việt Nam xôn xao trước thông tin ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining, đã biến mất không rõ lý do. Thông tin này khiến các nhà đầu tư (NĐT) bấn loạn vì có người đầu tư hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng có nguy cơ mất trắng.

Thông tin từ các NĐT chia sẻ trên các group về tiền ảo trên Facebook cho biết có những người dành ra cả 5-10 tỉ đồng để đầu tư vào mong thu lợi khủng.

Một NĐT và cũng là cổ đông lớn của Sky Mining xác nhận không liên lạc được với ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining, trong nhiều ngày nay. Chính ông cũng bị thua lỗ cả chục tỉ, chưa biết xử lý thế nào.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều NĐT đã bị lừa đảo với số tiền khổng lồ. Điển hình là vụ 32.000 người nghi bị lừa đảo đa cấp tiền ảo iFan với số tiền lên đến 15.000 tỉ đồng khiến dư luận rúng động.

NĐT này cũng cho hay hiện ông Lê Minh Tâm đã thông báo trên cộng đồng Sky Mining rằng tình hình công ty thua lỗ nên bù không nổi, tuyên bố phá sản, trả lại máy cho NĐT theo hợp đồng...

Trên địa chỉ website skymining.world, Sky Mining tự giới thiệu là tổ chức khai thác tiền ảo lớn nhất Việt Nam. Công ty này cũng tự giới thiệu đây là tổ chức chuyên về đầu tư mua máy tính khai thác phần mềm giải mã thuật toán. Hiểu nôm na là tổ chức đầu tư và khai thác tiền ảo. Hình thức hoạt động là tiếp nhận nguồn vốn góp từ các xã viên, NĐT để đầu tư trang thiết bị, máy móc, xây dựng nhà xưởng và vận hành khai thác các đồng tiền ảo…

Cụ thể, để gia nhập vào xưởng đào tiền ảo “khủng” này, NĐT phải chi ít nhất là 5.000 USD, tương đương khoảng 115 triệu đồng, để mua “trâu cày” tiền ảo. Mức vốn và lời được hệ thống chi trả là 15.000 USD sau 12 tháng đầu tư.

Sau khi đóng tiền theo gói đầu tư, đơn vị này sẽ xuất máy cho người mua và sau đó người mua ký gửi máy cho cơ sở thực hiện việc đào tiền ảo (coin). Sau 15-18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300% so với gói đào ban đầu, NĐT sẽ trả máy lại cho Sky Mining.

Như vậy, giả sử với 7.000 máy đào tiền ảo chạy ngày đêm ở 26 công xưởng ở Sky Mining đều được NĐT mua với gói thấp nhất là 5.000 USD thì tổng giá trị tài sản mà NĐT đổ vào xưởng “trâu” cày tiền ảo này đã lên đến hơn 800 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia công nghệ, mô hình Sky Mining thực chất chính là biến tướng hoạt động đa cấp núp bóng bằng cách lấy các máy đào tiền ảo để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển theo hình thức chi hoa hồng kim tự tháp.