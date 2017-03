Kết quả điều tra vụ trưởng công an sát hại cô giáo

Sáng nay (21-11), Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ trưởng công an xã sát hại cô giáo mầm non rồi bỏ vào bao tải phi tang.

Theo đó, vào chiều 12-11, trực ban Công an huyện Lang Chánh nhận được đơn trình báo của anh Hà Văn Thức (SN 1970, ngụ thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) về việc chị Lê Thị Tấm (SN 1974) là giáo viên Trường Mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh bị mất tích từ ngày 10-11.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lang Chánh đã huy động lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân, đồng thời báo cáo giám đốc công an tỉnh chỉ đạo cơ quan CSĐT công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 15 giờ ngày 14-11, công an tỉnh đã xác định được người giết cô giáo Lê Thị Tấm là Phạm Văn Thông, Trưởng Công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận từ năm 2010 đến nay, mặc dù cô giáo Lê Thị Tấm và Phạm Văn Thông có quan hệ tình ái bất chính với nhau (cả hai đều đã có gia đình), gần đây Lê Thị Tấm nghi ngờ Phạm Văn Thông còn quan hệ bất chính với một người khác ở cùng xã Đồng Lương nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau.

Ngày 12-11, khi Lê Thị Tấm và Phạm Văn Thông trên đường đi chơi từ huyện Cẩm Thủy trở về đến địa phận xã Đồng Lương thì Phạm Văn Thông đã nảy sinh ý định giết cô giáo Lê Thị Tấm. Sau khi giết cô Tấm, Phạm Văn Thông cho xác vào bao tải rồi giấu ở bãi rác xã Đồng Tâm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 16-11, chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phạm Văn Thông. Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam bốn tháng đối với Phạm Văn Thông về hành vi giết người để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.