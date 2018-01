Tướng tình báo Nga-Mỹ bí mật gặp nhau tại Mỹ

Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài (SVR) của Nga - ông Sergey Naryshkin mới đây có chuyến qua Mỹ và có các cuộc gặp với Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats. Thông tin này được Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tiết lộ trong chương trình 60 phút của Đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 ngày 30-1.



“Sergey Yevgenyevich đã ở đây. Ông ấy đã đến. Ông ấy có các cuộc gặp với các đồng nghiệp ở đây” - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói với Rossiya-1. Yevgenyevich là tên gọi khác của ông Naryshkin.

Rossiya-1 thông tin thêm rằng ông Naryshkin bị bắt gặp có mặt trên một chuyến bay thương mại của hãng Aeroflot (Nga) sang Mỹ. Máy bay chở ông Naryshkin hạ cánh xuống sân bay New York.

Ông Antonov không nói cuộc gặp diễn ra khi nào và ở đâu. Tuy nhiên, theo thông tin từ Reuters, các cuộc gặp diễn ra tuần trước bên ngoài thủ đô Washington.

Ông Antonov cho biết cuộc gặp bàn về khả năng hợp tác giữa Nga và Mỹ: “Tôi muốn nói rằng, trong thời điểm khó khăn nhất, liên hệ giữa các cơ quan đặc biệt vẫn được duy trì. Chính trị là chính trị, công việc là công việc. Có những khẩu hiệu chính trị và cũng có những công việc thực sự. Họ dĩ nhiên đã bàn về hợp tác chống khủng bố”.

Theo ông Antonov, quan hệ giữa các cơ quan tình báo Nga và Mỹ rất sâu sắc nhưng ngoài tầm nhận biết của những nhà quan sát thông thường.

“Công việc vẫn đang diễn ra, chỉ là không dễ nhìn thấy với mọi người. Tôi nghĩ công việc vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai” - theo ông Antonov.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ không khẳng định cũng không phủ nhận liệu có cuộc gặp nào giữa bất kỳ quan chức tình báo Mỹ nào với ông Naryshkin hay không.

“Chúng tôi không bàn về lịch trình của các lãnh đạo tình báo Mỹ vì đảm bảo rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào với các cơ quan tình báo nước ngoài cũng sẽ được thực hiện phù hợp với luật pháp Mỹ và được tham vấn với các bộ, ngành liên quan” - ông Timothy Barrett, người phát ngôn Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, khẳng định với CNN. CIA từ chối bình luận.



Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga Sergey Naryshkin vừa có chuyến sang Mỹ gặp Giám đốc CIA Mike Pompeo và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats. Ảnh: TASS



SVR bị phía Mỹ quy là có vai trò chính trong việc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tháng 1-2017, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ra báo cáo cho rằng các cơ quan tình báo Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và SVR cùng với Cơ quan Tình báo quân đội Nga là hai thực thể đóng vai trò chính.

Bản thân ông Naryshkin bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt từ năm 2014 quanh vấn đề Nga can thiệp xung đột Ukraine. Thời điểm này, ông Naryshkin là chủ tịch Hạ viện Nga. Ông Naryshkin nhậm chức giám đốc SVR từ tháng 9-2016. Ông Naryshkin bị cấm vào Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trừng phạt, vẫn có tiến trình đặc biệt cho phép các cá nhân bị trừng phạt vào Mỹ. Các cuộc gặp giữa các tướng tình báo nước ngoài, thậm chí từ các nước đối đầu nhau phần lớn diễn ra bí mật nhưng không phải là điều bất thường.

Tên ông Naryshkin cũng có trong danh sách đen Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 29-1. Danh sách này được Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị cho khả năng trừng phạt Nga liên quan cáo buộc nước này can thiệp bầu cử Mỹ theo Luật Đối phó các kẻ thù nước ngoài thông qua trừng phạt (CAATSA) được Tổng thống Donald Trump thông qua giữa năm 2017. Ngày 29-1 là thời hạn cuối Mỹ phải ban hành trừng phạt Nga theo tinh thần luật này nhưng chính phủ Trump đã kiềm chế bước đi này, nói bản thân Luật CAATSA đã có tác dụng cảnh cáo.

Thông tin về chuyến đi Mỹ và các cuộc gặp bí mật của ông Naryshkin với các lãnh đạo tình báo Mỹ càng làm gia tăng tính đối đầu giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ quanh các cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Hiện các ủy ban Quốc hội cũng như công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra khả năng đội tranh cử ông Trump thông đồng với Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Nếu đúng như Reuters nói thì các cuộc gặp giữa hai ông Pompeo và Coats với ông Naryshkin diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Pompeo cảnh báo Nga sẽ tiếp tục can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm 2018 của Mỹ.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer yêu cầu chính phủ Trump “ngay lập tức làm rõ các câu hỏi: Ông Naryshkin đã gặp ai, liệu có quan chức Nhà Trắng hay Hội đồng An ninh Quốc gia nào gặp ông ta hay không và họ đã bàn gì?”.

Ông Schumer còn đặt câu hỏi liệu chuyến đi Mỹ của ông Naryshkin có liên hệ gì đến quyết định không ban hành trừng phạt Nga theo Luật CAATSA của chính phủ Trump hay không.