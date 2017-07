Căng thẳng bên trong Nhà Trắng

Trong một cuộc gọi với PV Ryan Lizza của tạp chí The New Yorker, ông Scaramucci đã có những phát ngôn cứng rắn về tình trạng rò rỉ tin tức tại Nhà Trắng. Ông khẳng định sẵn sàng sa thải toàn bộ thành viên đội ngũ truyền thông của Nhà Trắng trong vòng hai tuần tới để chấm dứt nạn rò rỉ thông tin, CNN dẫn lại các phát ngôn của Scaramucci.

Nhân vật mới tham gia vào đời sống chính trị tại Washington còn tạo ấn tượng “vô tiền khoáng hậu” khi công kích chính những cộng sự của ông trong Nhà Trắng là Trưởng cố vấn chiến lược Stephen K. Bannon và Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus bằng nhiều ngôn từ bỗ bã. Ông bóng gió rằng Priebus là nguồn rò rỉ cấp cao của báo chí, còn ông Bannon chỉ biết xây dựng hình ảnh cho mình mà không giúp ích gì cho Tổng thống Trump. Xuất phát từ giới tài chính New York, nhân vật mới tại Nhà Trắng vốn là một người “ngoại đạo” với đời sống chính trị. Ngay sau khi bài báo của The New Yorker được đăng tải, Scaramucci đăng đàn nói mình “đã phạm sai lầm khi tin tưởng một phóng viên” và sẽ hạn chế dùng “ngôn từ quá trớn”. Tuy nhiên, ông cũng nói sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ các mục tiêu chính sách của ông Trump. Dù không thể kết luận liệu Scaramucci đang nói thay cho sếp mình, hay chỉ là một phút giây bồng bột và chưa thích nghi được với chính trường Mỹ, những phát ngôn của tân giám đốc truyền thông Nhà Trắng tiếp tục lột tả sự hỗn loạn bên trong tòa nhà quyền lực.

Sự hoài nghi và đấu đá chính trị dường như đang tiến gần đến giới hạn chịu đựng của các bên. Tổng thống Trump những ngày qua thậm chí đã ra mặt công kích người cố vấn sát cánh bên ông mùa tranh cử - Jeff Sessions, nay giữ chức bộ trưởng Tư pháp. Những tin đồn về bất đồng quan điểm giữa một số thành viên nội các với ông Trump dần xuất hiện với mật độ dày đặc hơn.

Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa thể giành được một thắng lợi đáng kể nào về mặt chính sách, một phần vì bộ máy của ông không thể hoạt động trơn tru. Sự điều chỉnh hiển nhiên là cần thiết, thế nhưng những biện pháp quá cực đoan có thể lợi bất cập hại.