Chuyên gia Mỹ: 'Clinton sẽ thắng 308 phiếu đại cử tri'

Còn một ngày nữa là đến “siêu thứ Ba” (8-11), ngày bầu cử chính thức tại Mỹ. Trả lời Pháp Luật TP.HCM, TS Matthew F. Filner, học giả Fulbright đang nghiên cứu và giảng dạy tại Nhật Bản, khẳng định: “Tôi đã từng dự báo hồi đầu tháng 1-2016 là bà Clinton sẽ chiến thắng với số phiếu đại cử tri là 308 phiếu".

Thắng "chiến trường Florida" và đạt 308 phiếu đại cử tri

"Tôi dự báo dựa trên ba yếu tố cơ bản, bao gồm kết quả các cuộc bầu cử trước đây, nhân khẩu học và luật bầu cử. Đã 10 tháng trôi qua với rất nhiều biến động và sự thay đổi các cuộc thăm dò nhưng kết quả dường như cũng không thay đổi là mấy” - TS Matthew F. Filner nói.

Cụ thể, theo TS Matthew, bà Clinton sẽ thắng ở tất cả bang phe Dân chủ đã chiến thắng suốt từ năm 1992 (tổng cộng 242 phiếu đại cử tri). Ngoài ra bà Clinton sẽ tiếp tục thắng ở Florida, Colorado, New Mexico, Nevada và Virginia, vốn là những bang mang tính giằng co và ngày càng trở nên dễ biến động trong suốt những đợt bầu cử gần đây.



TS Matthew dự báo bà Clinton thắng 308 phiếu đại cử tri (màu xanh) hồi tháng 1-2016. Nguồn: TS MATTHEW

TS Matthew cũng phân tích chi tiết hơn tại bang Florida, nơi được gọi là “chiến trường” mà cả ông Trump và bà Clinton ai cũng phải chiến thắng. Nhiều chuyên gia khẳng định nếu thất bại ở bang này, ông Trump chắc chắn không còn cơ hội trước bà Clinton. Florida là bang có sự phân cực cử tri cao độ: Phía Bắc vốn là vùng có truyền thống bảo thủ mạnh mẽ (phe Cộng hòa - NV), như Alabama hay Georgia; trong khi phía Nam thì rất dân chủ, với người nhập cư từ phía Đông Bắc và đông đảo người Mỹ-Latinh. Khu vực trung tâm Florida thì bị chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên, lịch sử các cuộc bầu cử (cùng các vấn đề nhân khẩu học và luật bầu cử) cho thấy Florida đã rất gần với bà Clinton.

TS Matthew cũng cho rằng bà Clinton sẽ thắng ở New Hamshire, bởi lẽ tại đây tự do hơn so với các bang ít biến động như Iowa hay Ohio - những bang mà tôi e rằng bà Clinton sẽ thất bại. Các chỉ số thăm dò hiện nay cũng “ủng hộ” góc nhìn của tôi từ tháng 1-2016, ngoại trừ tại vùng Bắc Carolina.

"Dữ liệu thăm dò cho thấy bà Clinton đang nhỉnh hơn về lợi thế, tuy nhiên tôi lại bi quan về khả năng chiến thắng của bà Clinton tại đây bởi tôi nghĩ có những nỗ lực can thiệp về luật pháp nhằm ngăn chặn cử tri bầu chọn cho nữ ứng viên đảng Dân chủ" - TS Matthew quan ngại.



Nhiều người thích, lắm kẻ không ưng

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM rằng giữa ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ, dự báo ai sẽ là người chiến thắng, PGS Justin Hart (Khoa lịch sử Trường ĐH Texas Tech) nói dù ông không có nhiều cơ sở chắc chắn những khả năng cao (khoảng 70%-80%) là bà Clinton sẽ trở thành tổng thống Mỹ.







Bà Clinton sẽ thắng với 308 phiếu đại cử tri? Ảnh: NBC NEWS

“Tôi vừa mới đi bỏ phiếu, bởi vì cũng như nhiều tiểu bang khác ở Mỹ, Texas cũng cho phép người dân đi bỏ phiếu sớm để giảm thiểu sự quá tải trong ngày bầu cử” - PGS Justin cho biết. Tuy nhiên, vị này “giữ bí mật” quyết định bầu chọn của mình.

Mặc dù tin rằng chiến thắng khả năng cao sẽ thuộc về bà Clinton nhưng PGS Justin chỉ ra nhiều lý do khiến không ít cử tri Mỹ, thậm chí là những người theo đảng Dân chủ, không hào hứng với hiện tượng “nữ tổng thống Mỹ đầu tiên” so với “tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên” (tổng thống Barack Obama - NV).

“Lý do quan trọng nhất có lẽ là bà Clinton tạo ra ít sự hứng khởi hơn so với ông Obama đã làm năm 2008, bởi rất nhiều người và thậm chí theo đảng Dân chủ cũng chống lại việc ứng cử của bà ấy. Một phần có thể là vì họ bị cho là phân biệt giới tính; một phần là họ nghi ngờ đạo đức của bà Clinton; và phần nữa là họ cho rằng bà Clinton không phải theo xu hướng cánh tả (đặc biệt trong chính sách đối ngoại) như nhiều người Dân chủ mong muốn. Cùng với sự chống đối từ phe Cộng Hòa, tôi nghĩ có rất nhiều người mong muốn rằng nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ (nếu có) nên là một phụ nữ khác bà Clinton” - PGS Justin nói.

Tuy nhiên, PGS Justin cũng nói rằng cá nhân ông biết rằng cũng có đông đảo người rất hào hứng với việc nước Mỹ chọn được một tổng thống đầu tiên là phụ nữ. Và quan trọng hơn, lực lượng cử tri hùng hậu này rất phấn khích khi nữ tổng thống đó không ai khác là bà Clinton.