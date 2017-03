Vì sao ông Tập Cận Bình tăng cường quân sự?

Trong báo cáo đọc trước Quốc hội tại phiên họp thường kỳ đầu tiên khai mạc hôm 5/3, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể đạt 7,5% trong năm 2013, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 10% trong suốt một thập kỷ qua. Mặc dù vậy, chi tiêu quốc phòng của nước này vẫn tăng mạnh lên khoảng 115 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Nhưng đây vẫn chưa phải là con số chi tiêu quốc phòng thực tế của Trung Quốc. Theo nhận định của giới quan sát, ngân sách quốc phòng thực của nước này phải cao hơn nhiều so với con số công bố thì mới có thể đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội gấp rút hiện nay. Thậm chí nhiều chuyên gia quân sự còn nhận định chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được tăng gấp đôi để đáp ứng nhu cầu thay mới nhiều loại vũ khí và trang thiết bị tân tiến, có thể thông qua việc mua sắm mới hoặc tự chế tạo trong nước.

Nhận định này không phải không có cơ sở khi các số liệu cho thấy các nguồn tiền mà Trung Quốc chi cho việc mua vũ khí từ Nga không nằm trong ngân sách quốc phòng thường niên. Ngân sách dành cho hoạt động nghiên cứu - phát triển vũ khí mới cũng được "lẩn" trong ngân sách rót cho Bộ Khoa học và Công nghệ hàng năm.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Trung Quốc lại vung tay chi mạnh cho quốc phòng trong giai đoạn hiện nay, khi kinh tế nước này rõ ràng đang có nhiều dấu hiệu suy giảm đáng báo động?