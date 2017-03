Cả phường tụm lại nấu cơm cho người nghèo

Mang cơm đến tận nhà cho người già Hiện trên địa bàn quận 2 có hai phường có bếp cơm nghĩa tình là phường An Phú (thành lập ngày 25-3-2016) và phường Bình Trưng Đông (thành lập từ tháng 3-2014). Được biết trong thời gian tới, phường Cát Lái cũng sẽ xây dựng bếp ăn nghĩa tình này để phần nào hỗ trợ cho bà con còn cơ cực. Đều đặn mỗi sáng thứ Hai, Tư, Sáu, cứ khoảng 10 giờ 30 anh Võ Văn Giàu (người bên phải ảnh, thuộc tổ bảo vệ dân phố khu phố 1, phường An Phú, quận 2) lại đánh xe từ chỗ làm về đình An Phú để nhận cơm đi giao cho các cụ già trên địa bàn phường. Hầu hết các cụ đều là người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, không đi lại được… Bao nhiêu suất cơm nóng hổi được trao tận tay là bấy nhiêu tình cảm mà mọi người dành cho các cụ ở tuổi xế chiều. Cụ ông Trần Văn Tuồng tâm sự hai vợ chồng cụ đều đã già, lại không có con nên việc ăn uống, sinh hoạt rất khó khăn. “Bà nhà tôi ốm đau liên miên, chỉ nằm một chỗ, tôi cũng già yếu nên đi lại cực lắm. Gần một tháng nay, nhờ những phần cơm của mọi người mà tôi đỡ phải chống gậy đi mua cơm. Đỡ đần được nhiều thứ” - cụ Tuồng nói. Còn anh Giàu thì chỉ cười hiền: “Mấy cụ đáng tuổi ba má mình nên giúp cụ cũng như giúp ba má mình. Cứ thấy các cụ có cơm ngon để ăn là vui”. _____________________________ Ban đầu bếp chỉ nấu 60 suất để phục vụ cho bà con, mỗi suất hai phần cơm trưa và chiều. Nhưng hiện tại, số lượng tăng đến 130-140 suất mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên phường lập bếp ăn nghĩa tình, cũng nhờ vào bà con và các mạnh thường quân hăng hái ủng hộ. Với bếp ăn này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các gia đình còn khó khăn tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ để có thể trang trải thêm cuộc sống. Chị VÕ THỊ GÁI, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

phường An Phú, quận 2 Phát triển bếp ăn này với quy mô lớn hơn để phục vụ cho bà con ở phường mình và cả những phường khác là điều mà chúng tôi luôn ấp ủ. Chúng tôi cũng mong muốn có đủ kinh phí để nấu hằng ngày cho bà con luôn chứ không phải ba ngày/tuần như hiện giờ. Anh TRẦN HOÀNG LONG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

