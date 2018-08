Hãy đến với “Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng lần 3-2018”

Trong 2 ngày 25 và 26-8, từ 8 giờ đến 20 giờ, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng lần 3-2018 tại khu The Crescent (hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.



Với chủ đề “Sống xanh – Sống khỏe”, ngày hội nằm trong chuỗi sự kiện phục vụ cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức hàng năm nhằm kết nối với mục tiêu từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân nơi đây. Thông qua ngày hội, ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, góp phần hưởng ứng phong trào “Sống xanh – Sống khỏe” của cư dân Phú Mỹ Hưng và vùng lân cận.

Du khách thỏa sức tham quan, mua sắm tại các gian hàng thực phẩm xanh, sạch



Ngày hội khuyến khích người dân sử dụng những sản phẩm lành mạnh và thân thiện với môi trường thông qua việc giới thiệu các sản phẩm xanh, sạch, đa dạng từ rau, củ, quả cho đến trứng, sữa, gạo, cây xanh trang trí, các loại nước trái cây, mỹ phẩm… thuộc các nhãn hàng: Vinamilk, Rau hữu cơ Nhất Thống, Honey Land, The Tam Giao Coffee, Công ty TNHH Đà Lạt Rau thủy canh, Chuỗi Nông sản Sài Gòn, Chuỗi cửa hàng Rau 3S, Nông Lâm Food, Nguyên Bảo Foods, 3F Viet Food, Anna Food House, Trang trại Kỹ Việt, Trang trại Chùm ngây Vườn Nhà Mình, HTX Chăn nuôi Heo An toàn Tiên Phong OHEO, HTX Rau an toàn Việt, Nấm Việt, Dalat FOODIE Việt Nam, FarmShop, An Tâm Farm, Đạt Butter, One 4 One, Midori Shop, The Organik House – Go Eco, Công ty TNHH Nông nghiệp Gagaco…

Khu trò chơi dành cho các em thiếu nhi được bố trí mang tính giải trí, rèn luyện tính kiên nhẫn và kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau.



Ngoài việc tham quan, tìm hiểu thông tin, mua sắm tại các gian hàng sản phẩm sạch, an toàn… các gia đình đến đây còn có thể tìm hiểu về kỹ thuật canh tác, trồng rau xanh… có thể áp dụng ngay tại nhà.

Một điểm không thể thiếu ở ngày hội đó chính là khu vực dành cho các em thiếu nhi, với các trò chơi mang tính thư giãn và sáng tạo như: vẽ rau củ, tranh cát, tô tượng, lựa đậu, câu cá, đi cầu Kiều…

Với hóa đơn trên 200.000 đồng khi mua sắm tại ngày hội, du khách có 100% cơ hội trúng thưởng những phần quá thú vị, hữu ích



Sau hành trình và trải nghiệm những điều thú vị của ngày hội, khách tham quan còn được tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề “Nông nghiệp hữu cơ là gì”, do các chuyên gia nhiều kinh nghiệm diễn thuyết với các thông tin hữu ích và thiết thực.

Đặc biệt, chỉ với hóa đơn 200.000 đồng mua ở bất kì gian hàng nào tại ngày hội, khách hàng đều được tham gia rút thăm với 100% cơ hội trúng thưởng những phần quà thú vị, hữu ích.

BTC Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng lần 3-2018 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình: · Tài trợ Vàng: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Taxi · Tài trợ Bạc: Trung tâm Thương mại Crescent Mall · Tài trợ Đồng: Công ty TNHH Nông Nghiệp Nhất Thống · Hỗ trợ: Vinamilk, Công ty CP Mật Ong Tiền Giang – Honey Land, Công ty TNHH Ánh Sáng Vàng – The Tam Giao Coffe