Hết khổ vì phiếu lý lịch tư pháp

“Từ ngày 18-9, Sở Tư pháp TP.HCM triển khai dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến, nhận và trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) tận nhà cho người dân. Qua hơn nửa tháng thực hiện, khá nhiều người dân đã biết và lựa chọn dịch vụ này thay vì phải lên Sở nộp và nhận kết quả như trước đây” - ông Hồng Văn Hải (ảnh), Trưởng phòng LLTP, Sở Tư pháp TP.HCM, thông tin.

. Phóng viên: Trước đây, việc nộp hồ sơ xin cấp phiếu LLTP tại Sở dường như quá tải khi quá nhiều người có nhu cầu mà chỉ có một đầu mối tiếp nhận. Việc này đã gây nhiều khó khăn cho người dân lẫn cơ quan và cán bộ tiếp nhận…





+ Ông Hồng Văn Hải: Đúng vậy. Trước đây, để có được phiếu LLTP, người dân phải hai lần tới Sở Tư pháp để nộp và nhận kết quả. Trung bình một ngày Sở nhận 200 hồ sơ, có hôm đến 300 hồ sơ. Đỉnh điểm là 700 hồ sơ/ngày! Có người phải mất ba buổi mới nộp xong hồ sơ vì những lý do như đến trễ hết giờ làm việc hoặc không còn số thứ tự do số người nộp hồ sơ quá đông. Điều này khiến người dân mất công sức, mất thời gian (nhất là những người ở xa như Cần Giờ, Củ Chi…). Cán bộ tiếp nhận cũng bị quá tải, đôi khi khó có thể phục vụ người dân được tốt.

. Với chương trình này, ngoài việc được nộp, nhận kết quả tại nhà, người dân còn có thêm thuận lợi nào nữa không?

+ Ngoài hình thức nộp-nhận kết quả tại nhà, người dân cũng có thể ghé bất kỳ bưu cục nào của Viettel để nộp hồ sơ, nhận kết quả. Nếu hai hình thức này cũng không thuận tiện nữa, người dân có thể đăng ký và nhân viên bưu cục Viettel sẽ đến tận nơi làm việc của họ để nhận hồ sơ và giao trả kết quả.

Một thuận lợi nữa là người dân cũng có thể chọn một chiều: nộp qua bưu cục và nhận kết quả tại Sở hoặc ngược lại (nộp tại Sở và nhận kết quả tại nhà). Nói chung, người dân hoàn toàn có quyền lựa chọn phương thức nào mình thấy phù hợp nhất, ích lợi nhất. Họ không cần biết Sở Tư pháp ở đâu, cán bộ tiếp nhận là ai. Tôi nghĩ đó là sự thuận lợi rất lớn.

Một người dân đang đăng ký dịch vụ trả kết quả phiếu LLTP tận nhà qua bưu chính sau khi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. Ảnh: C.TÚ

. Việc đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến có rắc rối không, thưa ông?

+ Thủ tục rất đơn giản, chúng tôi có hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ từng bước (xem box kèm theo). Khi có thắc mắc, người dân có thể gọi vào số điện thoại được thông báo kèm theo để nhân viên hướng dẫn. Còn nếu vẫn không tự thực hiện được, người dân có thể nhờ nhân viên bưu cục của Viettel (đơn vị phối hợp với Sở thực hiện chương trình) giúp đỡ.

. Trước đây, thủ tục cấp phiếu LLTP cho người dân bị trễ hẹn khá nhiều. Nay vấn đề này đã được giải quyết chưa, thưa ông?

+ Phần lớn hồ sơ trễ hẹn là trường hợp người nước ngoài sống tại Việt Nam, người Việt Nam từng sống và làm việc ở nước ngoài, du học sinh đang học tại nước ngoài hoặc người lưu trú qua nhiều địa phương. Trường hợp này Sở Tư pháp phải chuyển hồ sơ cho Công an TP. Sau đó Công an TP chuyển Bộ Công an để xác minh. Do mất nhiều thời gian nên hồ sơ loại này rất hay trễ, tỉ lệ trễ hẹn gần 90%.

Từ cuối năm 2014, Sở đã ký thỏa thuận gọi là “thế kiềng ba chân” với Trung tâm LLTP Quốc gia (thuộc Cục Hồ sơ của Bộ Công an). Theo đó, những trường hợp này Sở Tư pháp chuyển thẳng cho Bộ Công an mà khỏi phải qua khâu trung gian là Công an TP. Sau 10 tháng thì tình trạng trễ hẹn đối với hồ sơ dạng này đã được tháo gỡ.

Riêng trường hợp người có tiền án, tiền sự, từng bị bắt giữ nhưng không rõ hình thức xử lý thì do khâu xác minh khá lâu nên vẫn còn tình trạng trễ.

. Xin cám ơn ông.