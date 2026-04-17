Sau hơn 10 năm, lễ phát động Giải thưởng Thông tin đối ngoại trở lại TP.HCM 17/04/2026 12:03

(PLO)- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh thông tin đối ngoại hiện nay không chỉ là kể câu chuyện Việt Nam mà phải truyền cảm hứng về một đất nước đổi mới không ngừng.

Sáng 17-4, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII.

Dự lễ phát động có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Phan Xuân Thủy, Huỳnh Thành Đạt; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về công tác thông tin đối ngoại được tổ chức tại TP.HCM.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.THẢO

Ông Phạm Tất Thắng nhìn nhận thay đổi này là nhằm truyền tải thông điệp về sự đổi mới, không ngừng của công tác thông tin đối ngoại. Việc này nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng với nhiệm vụ phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu thường xuyên của đối ngoại phục vụ phát triển mà trọng tâm là ngoại giao kinh tế...

Sau 11 năm tổ chức thành công, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giải thưởng đã trở thành sự kiện quốc gia thường niên uy tín nhằm tôn vinh, động viên đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước.

Theo ông Thắng, điểm khác biệt của giải thưởng là sự không giới hạn về đối tượng tham gia, về ngôn ngữ và hình thức thể hiện. “Sự phong phú, đa dạng, sáng tạo và không giới hạn đó đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu sâu sắc dành cho đất nước, con người Việt Nam” - ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ đất nước hiện đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới. Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, đã và đang tiếp thêm nguồn lực, nguồn nội lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến mãnh liệt trong mỗi người dân Việt Nam.

Thông tin đối ngoại hiện nay không chỉ là kể câu chuyện Việt Nam mà phải truyền cảm hứng về một đất nước đổi mới không ngừng; phải phản ánh được tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Từ đó, ông kỳ vọng các tác phẩm tham gia sẽ mang giá trị về chiều sâu, truyền tải được tư duy, tầm vóc và khát vọng phát triển của dân tộc; truyền tải được tinh thần, định hướng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động giải thưởng. Ảnh: N.THẢO

Các tác phẩm cũng cần có tính lan tỏa và hội nhập. Theo ông Phạm Tất Thắng, cần huy động rộng rãi hơn nữa sự tham gia của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước. “Những tác phẩm, sản phẩm đối ngoại được vinh danh cũng là một hình thức quảng bá ý nghĩa giá trị những nỗ lực của Việt Nam ra thị trường thế giới” – theo ông Thắng.

Song song đó là thu hút sự quan tâm, tham gia nhiều hơn nữa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế... để hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc và có cảm hứng, cảm xúc tới bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng mong giải thưởng nhận được sự tham gia của các bạn trẻ, các KOLs - những người làm chủ công nghệ hiện đại, đang trực tiếp định hình dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Thông qua đó, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới một cách hiện đại, hấp dẫn và thuyết phục nhất.