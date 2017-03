Trước đó, theo yêu cầu công tác, ông Lê Kiên Trung, cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, được điều động sang Bộ Công an, giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (an ninh nội địa). Bà Nguyễn Thị Thu Hương là vợ ông Lê Kiên Trung.





Theo HOÀNG KHƯƠNG (TTO)