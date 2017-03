Đặt tiền để không bị giam xe: Công an chưa cho

Quy định đã rõ, việc còn lại là áp dụng PV liên hệ với Cục CSGT (C67), Bộ Công an để trao đổi về việc nộp tiền để bảo lãnh phương tiện theo Nghị định 115/2013 và Thông tư 47/2014 . Một cán bộ có trách nhiệm của C67 cho biết hiện chưa thấy địa phương nào có ý kiến phản hồi về quy định này. “Trong nghị định và thông tư đã hướng dẫn rất rõ ràng và cụ thể. Đối với việc thực hiện tại các địa phương, chúng tôi sẽ xem lại vì đó thuộc thẩm quyền của giám đốc công an tỉnh” - vị này nói. Trả lời câu hỏi sau khi nghị định và thông tư có hiệu lực, C67 có tập huấn hoặc hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị địa phương hay không, cán bộ này cho hay do thông tư của Bộ Công an đã quy định rất rõ nên C67 chưa tiến hành tập huấn. Vị này cũng đề nghị PV liên hệ thêm với Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp của Bộ Công an để có thêm thông tin. TUYẾN PHAN