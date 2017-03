Nỗi đau từ xe buýt!

Cả gia đình suy sụp tinh thần Chiều 6-3, trao đổi với chúng tôi, anh Đỗ Thành Quân, con trai của ông Đỗ Văn Đặng - người đã tử nạn do xe buýt gây ra tại góc đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, nói trong buồn bã: “Từ khi cha mất đến giờ cả nhà ai cũng tiều tụy, suy sụp tinh thần, nhất là mẹ. Cha mới vừa nghỉ hưu được có tám tháng, tưởng đâu nghỉ hưu thì sẽ có thời gian để ở nhà với mẹ và chơi cùng con cháu. Ai ngờ cha lại ra đi đột ngột như vậy” - anh Quân buồn bã nói. Theo anh Quân, sau khi cha mất thì phía gia đình tài xế và Sở GTVT có đến cúng viếng, vấn đề bồi thường lúc này gia đình chưa nghĩ đến. Hiện nay vấn đề quan trọng của gia đình là tổ chức ma chay cho cha anh thật tốt. MINH QUÝ Xe buýt cán chết một học sinh lớp 6 Khoảng 6 giờ 15 ngày 6-3, một vụ tai nạn thương tâm do xe buýt gây ra đã làm em Nguyễn Đức Bảo Trác (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Hà Huy Tập) tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra khi bà Nguyễn Thị Lệ Thu điều khiển xe máy biển số 59D1-215.33 chở hai con trai là Nguyễn Đức Bảo Trác và Nguyễn Đức Bảo Duy (học lớp 9, cùng trường với Trác) từ quận Tân Phú về Bình Thạnh để đi học. Lúc di chuyển qua ngã tư Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long (phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã xảy ra va chạm với xe buýt tuyến số 55 (hành trình Công viên phần mềm Quang Trung - Khu công nghệ cao quận 9) biển số 53N-4204 di chuyển cùng chiều. Tai nạn làm cả ba người trên xe ngã xuống đường. Em Nguyễn Đức Bảo Trác bị bánh xe buýt cán qua đầu. Bà Thu và anh của em Trác may mắn thoát nạn nhưng gặp thương tích. Tài xế nhanh chóng rời hiện trường. Qua xác minh, tài xế xe buýt gây tai nạn tên Lê Văn Phượng (41 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Gò Vấp). Thông tin từ một số người chứng kiến vụ việc xảy ra khi đó cho biết bà Thu bị loạng choạng tay lái do va chạm với một xe máy chạy cùng chiều đang cúp đầu. Tài xế Phượng điều khiển xe buýt không kịp xử lý trờ đến. Bánh xe đã cán qua đầu cháu Trác dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, một số người khác lại cho hay tai nạn xảy ra khi đèn tín hiệu chuyển từ đèn vàng qua đèn đỏ. Các phương tiện không thắng kịp đã gây ra sự cố. Một phụ nữ chứng kiến vụ tai nạn thương tâm bức xúc nói: “Xe buýt thường xuyên chạy lấn tuyến, vượt ẩu thường gây tai nạn, mong cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm để răn đe”. Đơn vị đảm nhận tuyến xe buýt số 55 là Công ty Xe khách Sài Gòn. Gia đình bà Thu cho biết đại diện công ty này đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình vào sáng nay. XUÂN NGỌC