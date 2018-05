Nếu Trung Quốc lấn tới, Mỹ sẽ không để yên

Khó có khả năng TQ gây chiến tranh TQ trong gần thập niên qua luôn giữ an ninh biển Đông trong “vùng xám”, tức leo thang căng thẳng nhưng không gây ra chiến tranh. Hiện nay dù TQ quân sự hóa biển Đông mạnh mẽ nhưng theo đánh giá của tôi, khả năng TQ vượt “vùng xám” khá thấp do nhiều lý do. Lý do đầu tiên là TQ muốn tránh gây xung đột lớn với Mỹ để có thể duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và duy trì tính chính danh cho thể chế chính trị hiện nay. Lý do thứ hai là hiện tại các mâu thuẫn chưa đến mức gây xung đột. Thứ ba là hai quốc gia đã đồng ý phát triển ngoại giao nước lớn có các thiết chế đối thoại song phương để giảm gây căng thẳng. Thứ tư, cả Mỹ lẫn TQ đều biết rằng họ cần có nhau để giải quyết các vấn đề chung khác. Ví dụ như vấn đề Triều Tiên. TS NGUYỄN THÀNH TRUNG