Ba học sinh thương vong trên đường đi học

Lúc 6g sáng ngày 27-2, xe khách 77L 3095 do tài xế Trần Bảo (23 tuổi, Thừa Thiên- Huế) điều khiển, lưu hành trên tỉnh lộ 636B theo hướng đông- tây, khi đến đoạn qua thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định) thì tông vào một nhóm học sinh Trường THCS Đập Đá (thị xã An Nhơn) đang trên đường đi học bằng xe đạp.

Vụ tai nạn làm em Lê Minh Lịch (13 tuổi, học sinh lớp 7) tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện, các em Nguyễn Hồng Huy (15 tuổi, học sinh lớp 9), Lê Minh Khuê (13 tuổi, học sinh lớp 7) bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã An Nhơn. Cả học sinh trên đều ngụ phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. Chiếc xe khách còn tông vào ông Nguyễn Thành Long (48 tuổi) đang kéo xe đẩy trên đường làm ông này cũng bị thương nặng.

Tại hiện trường, xe đạp của của các em học sinh và xe kéo đều bị xe khách chèn nát. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe khách đã bỏ trốn.

T.LỘC