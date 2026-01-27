Người dân giao nộp đại bàng núi nặng 2,5 kg cho công an xã 27/01/2026 09:28

(PLO)- Thay vì giữ lại nuôi nhốt, một người dân đã chủ động bàn giao đại bàng núi cho cơ quan chức năng để đưa "chúa tể bầu trời" trở lại tự nhiên.

Ngày 26-1, Công an xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận một con chim đại bàng núi do anh P (31 tuổi), người địa phương tự nguyện giao nộp.

Giao nộp chim đại bàng.

Theo anh P, đầu tháng 1-2026, một con chim đại bàng thường xuyên bắt gà của gia đình anh nuôi trong vườn. Trong một lần săn mồi, đại bàng bị vướng vào lưới quây chuồng gà và bị anh P bắt nuôi nhốt tại nhà.

Sau khi được Công an xã Sơn Điền tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã, anh P quyết định mang con chim đại bàng trên giao nộp.

Các lực lượng chức năng thả chim đại bàng về với tự nhiên.

Công an xã Sơn Điền cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Di Linh, Công ty TNHH Lâm Nghiệp Di Linh và Ban quản lý rừng Bắc Sơn đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

Qua xác minh, đây là chim đại bàng núi (tên khoa học là Nisaetus Nipalensis), còn gọi là đại bàng ưng thuộc nhóm IIB. Kiểm tra cho thấy con chim nặng khoảng 2,5 kg, lông màu xám trắng, sức khỏe ổn định, không bị thương và đủ điều kiện sinh tồn ngoài tự nhiên.

Việc tự giác giao nộp chim đại bàng của anh P thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại Việt Nam, đại bàng núi (diều núi) được xem là loài ác điểu khổng lồ. Dù không phải loài ăn thịt lớn nhất nhưng chúng được coi là chúa tể bầu trời, vua của các loài chim.

Chiều 26-1, các lực lượng chức năng đã thả con đại bàng trên về với môi trường tự nhiên.