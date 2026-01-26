Bắt giữ tên trộm 'yêu' hoa trà my sau 8 giờ truy xét 26/01/2026 17:35

(PLO)- 2 chậu hoa trà my vừa được mua về với giá 13 triệu đồng chỉ trong một đêm đã bị tên trộm “yêu” hoa bưng đi mất.

Ngày 26-1, tin từ Công an xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nuyên về tội trộm cắp tài sản liên quan đến vụ trộm 2 cây hoa trà my.

Thủ phạm "yêu" hoa và tang vật.

Theo hồ sơ, ngày 17-1, Công an xã Hiệp Thạnh nhận được đơn trình báo của bà H về việc bị mất trộm 2 cây hoa trà my mà bà mới mua với giá 13 triệu đồng để bán lại. Tuy nhiên mới đưa 2 cây hoa về để ở nhà thì hôm sau đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Thạnh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt địa bàn, tổ chức truy xét đối tượng.

Chỉ trong vòng 8 giờ nỗ lực truy xét trên diện rộng, Công an xã đã xác định Phạm Văn Nuyên (48 tuổi) thường trú tại xã Ý Yên, tỉnh Nam Định, tạm trú tại Hiệp Thạnh là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 2 cây hoa trà my của bà H.

Tại cơ quan Công an, Nuyên khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà H vào rạng sáng ngày 15-1. Qua kiểm tra nhanh, Nuyên dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Trước đó, năm 2017, Nuyên từng bị TAND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyên phạt 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua vụ việc trên, Công an xã Hiệp Thạnh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp thiết thực như luôn khóa cửa cẩn thận khi rời khỏi nhà, ban đêm hoặc khi nghỉ ngơi.

Đối với phương tiện như xe máy cần khóa cổ, khóa càng và để ở nơi có người trông coi; đồng thời đề nghị người dân cẩn thận, khi vào dịp Tết mua các loại hoa có giá trị kinh tế cao, không để ở nơi dễ quan sát, dễ lấy, tránh trở thành mục tiêu của kẻ gian.