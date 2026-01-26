Hé lộ danh tính người đàn ông tử vong trong rừng, Công an vào cuộc 26/01/2026 15:15

(PLO)- Người đàn ông tử vong dưới gốc cây trong khu rừng ở Lâm Đồng, bên cạnh dựng chiếc xe máy.

Trưa 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Tiến Thành và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi người đàn ông tử vong dưới gốc cây trong khu rừng ở khu phố Tiến Bình.

Chiếc xe máy dựng cạnh thi thể. Ảnh: NP

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một tử thi nam giới nằm dưới gốc cây trong khu rừng, bên cạnh thi thể có dựng một xe máy dạng xe Dream, biển số 86B3-46197 nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Tiến Thành đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành xác minh ban đầu, truy tìm tông tích nạn nhân.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường (vòng đỏ là nơi phát hiện thi thể). Ảnh: NP

Nạn nhân sau đó được xác định là ông N.T.T (52 tuổi, trú tại thôn Tiến Bình, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh theo quy định.