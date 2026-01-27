Cận cảnh Khâm Thiên Giám: Bóc lớp vôi cũ, lộ bức họa lạ

(PLO)- Trong quá trình vệ sinh bề mặt tường tại di tích Khâm Thiên Giám ở Huế, những đường nét của một bức họa cổ nghi là bản đồ lộ rõ.
Khâm Thiên Giám - cơ quan đầu não về thiên văn, khí tượng, lịch pháp của triều Nguyễn từng là một công trình uy nghiêm, được vua Gia Long cho lập từ năm 1803. Tuy nhiên, qua thời gian, biến động lịch sử đã biến nơi đây thành phế tích, từng bị lấn chiếm làm nơi sinh hoạt khiến cấu trúc bị biến dạng nghiêm trọng.
Mới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiến hành trùng tu di tích này, việc vệ sinh các mảng tường cũ kỹ đã làm lộ rõ bức họa cổ có ba thứ tiếng Hán, Pháp, Việt dần hiện ra.
Dấu tích của thời gian và con người hằn lên công trình cổ. Trước đây, nhiều hộ gia đình sinh sống ngay trong lòng di tích, tự ý chia cắt không gian, trát vữa, sơn sửa tường, lắp đặt các công trình phụ khiến kiến trúc gốc bị biến dạng nặng nề.
Cận cảnh bức tường nơi bức họa xuất hiện. Những đường mực đen nổi bật trên nền tường loang lổ, phác họa những đường nét trông giống như một tấm bản đồ quy hoạch cũ.
Đồ thiên văn tròn để xem thời tiết và các vì sao tại di tích Khâm Thiên Giám.