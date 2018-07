Thừa một ngón tay có được học lái xe hạng C?

Hỏi:

Em định đăng ký học bằng lái xe hạng C nhưng em bị thừa một ngón tay ở bàn tay phải. Xin hỏi, vậy em có đủ điều kiện đăng ký học lái xe hạng C không?



(Trần Văn Minh, Thủ Thừa, Long An)



Trả lời:



Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Giấy phép lái xe ô tô hạng C cấp cho người lái ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2 (điểm d khoản 4 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ).

Điều 60 Luật Giao thông đường bộ quy định: Người đủ 21 tuổi trở lên được lái ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơmoóc (FB2).

Ngoài ra, các tiêu chuẩn về sức khỏe của người lái xe được quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21-8-2015 của Bộ Y tế - Bộ GTVT quy định tại Phụ lục số 1 về Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe đính kèm Thông tư này như sau:

Người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng (giấy phép lái xe hạng C thuộc nhóm 3), phần chuyên khoa Cơ-Xương-Khớp quy định:

- Cứng/dính một khớp lớn.

- Khớp giả ở một vị trí các xương lớn.

- Gù, vẹo cột sống quá mức gây ưỡn cột sống; cứng/dính cột sống ảnh hưởng tới chức năng vận động.

- Chiều dài tuyệt đối giữa hai chi trên hoặc hai chi dưới có chênh lệch từ 5 cm trở lên mà không có dụng cụ hỗ trợ.

- Cụt hoặc mất chức năng hai ngón tay của một bàn tay trở lên hoặc cụt hoặc mất chức năng một bàn chân trở lên.

Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp của bạn là thừa một ngón tay không thuộc trường hợp không đủ điều kiện để lái xe hạng C theo quy định tại thông tư này. Do vậy, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn khác theo quy định thì bạn có đủ điều kiện đăng ký học lái xe hạng C.