Từ 1-4, chính thức đưa phương tiện đo nồng độ khí thải và độ khói vào việc phát hiện vi phạm giao thông

Nghị định 61/2026 quy định danh mục 25 phương tiện thiết bị nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ (căn cứ điểm a khoản 1 Điều 6). Nghị định 61/2026 chính thức có hiệu lực áp dụng từ 1-4.
Cụ thể, tại Phụ lục I quy định về 25 phương tiện thiết bị nghiệp vụ để phát hiện VPHC về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau:
- Phương tiện đo độ dài.
- Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.
- Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.
- Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.
- Thiết bị ghi âm và ghi hình.
- Phương tiện đo khoảng cách giữa hai phương tiện giao thông đang chạy.
- Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.
- Thiết bị đo, thử chất ma túy.
- Thiết bị ghi đo bức xạ.
- Thiết bị đánh dấu hóa chất.
- Phương tiện đo áp suất khí nén.
- Thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới.
- Phương tiện đo độ ồn.
- Phương tiện đo nồng độ khí thải.
- Phương tiện đo độ khói.
- Thiết bị đo cường độ ánh sáng.
- Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
- Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.
- Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.
- Thiết bị trích xuất dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.
- Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông.
- Bộ máy quét hiện trường.
- Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
- Thiết bị trượt ngang.
- Thiết bị trích xuất từ camera xe vận tải nội bộ.