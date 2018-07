Xe không giấy tờ bị mất, có thể xin công an nhận lại?

Hỏi:

Em có mua một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Do còn khó khăn nên cũng liều mua xe không có giấy tờ. Vừa qua em bị mất xe ở chổ ở trọ, sau đó công an phường có tìm lại được và thông báo em mang giấy tờ xe lên để làm thủ tục nhận lại xe. Xin hỏi, giờ xe em không có giấy tờ thì em có nhận xe lại được không, em có bị phạt gì không?



Trả lời:



Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 3 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ quy định điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới là phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe quy định khi làm thủ tục đăng ký xe, chủ xe phải có một trong những giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe là: “a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật; b)Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật; c)Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính; d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe quân đội);

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê; e) Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Công an (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán xe (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân; g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Giấy chứng nhận đăng ký xe là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe của bạn. Do vậy, nếu xe bạn không có giấy tờ được hiểu là bạn không có giấy chứng nhận đăng ký xe thì bạn không thể chứng minh quyền sở hữu đối với chiếc xe đó nên bạn không thể nhận lại xe.

Ngoài ra, nếu cơ quan công an xác minh chiếc xe đó có nguồn gốc bất hợp pháp, là tài sản trong vụ án hình sự thì tùy theo mức độ bạn có thể sẽ bị xử lý hình sự về “Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 như sau: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.