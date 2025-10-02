2 cậu cháu qua cầu bị lũ cuốn trôi, người cậu mất tích 02/10/2025 17:32

(PLO)- Hai cậu cháu qua cầu khu vực suối lớn Đăk Glun, thuộc địa phận bon Điêng Đu, xã Quảng Tân, Lâm Đồng bị lũ cuốn trôi đến nay đã ba ngày vẫn chưa tìm thấy người cậu.

Đến chiều nay 2-10, các lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông trong vụ hai cậu cháu bị nước lũ cuốn trôi hôm 29-9.

Mưa lớn ngập nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Tân, lúc 17 giờ 30 ngày 29-9, UBND xã nhận thông tin về một người đàn ông bị nước cuốn trôi tại khu vực suối lớn Đăk Glun, thuộc địa phận bon Điêng Đu, xã Quảng Tân.

Qua xác minh được biết nạn nhân là ông Triệu Văn Tiên (47 tuổi) cùng với cháu là anh ĐVP (27 tuổi) đi qua cầu dân sinh bắc qua suối Đăk Glun thì cả hai cậu cháu bị nước cuốn trôi.

Khi bị lũ cuốn nhờ biết bơi, anh P đã bơi vào bờ suối, còn người cậu bị nước cuốn mất tích. Sau khi lên bờ, anh P lập tức liên lạc với người nhà và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Công an Lâm Đồng hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

UBND xã đã huy động Đội xung kích phòng chống thiên tai xã, lực lượng Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã cùng với nhân dân triển khai công tác tìm kiếm, dọc theo con suối nơi nạn nhân bị cuốn trôi. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nước trong lòng suối lớn và chảy siết, bên cạnh đó khu vực này cách xa khu dân cư khoảng 7 km, địa hình khó khăn.

Lực lượng tìm kiếm phải triển khai trải dài theo hạ lưu của suối, bố trí ba chốt có giăng lưới ngang suối nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. UBND xã cho biết đang tiếp tục huy động thêm lực lượng từ các thôn, bon, bản ở khu vực lân cận để bổ sung cho các chốt quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân.

Một điểm sạt lở tại Cát Tiên.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 30-9 đến chiều 2-10 đã gây ngập hàng chục căn nhà, nhiều diện tích hoa màu, sạt lở đất và công trình hạ tầng, ước tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.

Cụ thể, các xã bị thiệt hại nặng gồm: D’Ran, Nam Thành, Hàm Thuận Bắc, Đạ Huoai, Cát Tiên, Cát Tiên 3, Tà Năng…