5 sai lầm khi bổ sung chất xơ

Tuy nhiên, việc áp dụng sai phương pháp có thể gây tác dụng ngược và dưới đây là 5 lỗi phổ biến nhất cần tránh khi bổ sung chất xơ.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ



Tăng lượng chất xơ quá nhanh

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất: tăng lượng chất xơ hấp thụ một cách đột ngột. Ví dụ, tăng từ 10 gram lên 35 gram mỗi ngày trong thời gian ngắn có thể gây quá tải cho đường ruột. Dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, chuột rút hoặc thậm chí tiêu chảy.

Bởi vi khuẩn đường ruột cần thời gian để thích nghi. Việc bổ sung chất xơ đột ngột kích hoạt quá trình lên men quá mức, sinh ra khí khó chịu trong ruột.

Do đó, bạn nên tăng dần lượng chất xơ tiêu thụ, khoảng 5 gram mỗi tuần. Điều này giúp hệ tiêu hóa có đủ thời gian thích nghi.

Quên uống nước (Lỗi sai đáng sợ cần lưu tâm)

Chất xơ cần nước để hoạt động. Đặc biệt, chất xơ không hòa tan hấp thụ chất lỏng để tăng khối lượng và giúp đường ruột hoạt động trơn tru. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước, việc bổ sung chất xơ không những không giúp mà còn làm tình trạng táo bón trở nên tồi tệ hơn.

Lượng nước cần thiết: Cố gắng uống 2-3 lít nước mỗi ngày (khoảng 8-12 cốc), cộng thêm một cốc nước cho mỗi 10 gram chất xơ bổ sung.

Dấu hiệu thiếu nước: Đầy hơi, uể oải và phân khô, cứng.

Quá phụ thuộc vào sản phẩm chất xơ chế biến

Các loại thanh chất xơ hoặc thực phẩm bổ sung chất xơ có vẻ tiện lợi, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn thực phẩm nguyên chất (trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt). Thực phẩm nguyên chất cung cấp cả chất xơ lẫn các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu.

Do đó, phụ thuộc vào các sản phẩm chế biến có thể gây khoảng trống dinh dưỡng. Một số sản phẩm còn chứa thêm đường hoặc thành phần nhân tạo.

Vậy bạn chỉ nên sử dụng thực phẩm bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc khi không thể hấp thụ đủ chất xơ từ chế phẩm tự nhiên.

Bỏ qua loại chất xơ cơ thể cần

Không phải tất cả chất xơ đều có tác dụng như nhau.

Chất xơ hòa tan (yến mạch, đậu, táo) tạo thành lớp gel làm chậm tiêu hóa.

Chất xơ không hòa tan (cám lúa mì, rau củ) tạo khối và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Việc chọn sai loại có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu, đặc biệt đối với người có đường ruột nhạy cảm hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Vì vậy, nên thử nghiệm với nhiều nguồn chất xơ khác nhau và lắng nghe phản ứng của cơ thể.

Vô tình loại bỏ quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ

Một số chế độ ăn kiêng hạn chế vô tình loại bỏ các thực phẩm giàu chất xơ. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng, mệt mỏi và suy giảm sức khỏe tiêu hóa. Chất xơ là nguồn nuôi vi khuẩn đường ruột, điều hòa đường huyết và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Việc thiếu hụt sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Bổ sung chất xơ là giải pháp thiết yếu để cải thiện sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, hãy đảm bảo nguyên tắc: tăng dần lượng chất xơ, cung cấp đủ nước và sử dụng đúng loại chất xơ để tối đa hóa lợi ích.