80 năm Quốc khánh: Tự hào Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
(PLO)- Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 không chỉ là dịp phô diễn sức mạnh hiện đại của Quân đội và Công an nhân dân qua nhiều khí tài, lực lượng, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ cha anh trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh2-9không chỉ là dịp nhìn lại hành trình hào hùng của dân tộc, từ mùa thu lịch sử 1945 đến một Việt Nam vững bước hội nhập, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam thêm tự hào, tin tưởng và gửi gắm kỳ vọng vào chặng đường mới của đất nước.