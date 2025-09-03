80 năm Quốc khánh: Tự hào Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới 03/09/2025 09:08

(PLO)- Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 không chỉ là dịp phô diễn sức mạnh hiện đại của Quân đội và Công an nhân dân qua nhiều khí tài, lực lượng, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ cha anh trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

