Khởi tố 2 kẻ bắt cóc nữ sinh tống tiền 5 tỉ đồng

Chiều 19-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ TP.HCM) điều tra về hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 13-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tố giác về một nữ sinh viên trường Đại học Trà Vinh bị nhóm đối tượng bắt cóc tại một quán cà phê gần cổng trường Đại học Trà Vinh. Nhóm đối tượng đã áp giải bị hại lên xe ô tô 4 chỗ chạy về hướng huyện Càng Long.



Hai đối tượng Toàn và Tâm (Ảnh: CTV)

Nhận được tin tố giác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và các mối quan hệ, công an xác định người bị bắt cóc là T.B.H (sinh viên trường Đại học Trà Vinh). Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, gia đình bị hại nhận được cuộc gọi của các đối tượng, đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc, nếu không đưa, H sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, khuya 13-1, Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác và gia đình nạn nhân đến điểm hẹn giao nhận tiền chuộc theo yêu cầu của đối tượng tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.



Tuy nhiên, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Khi thì Vĩnh Long, Vàm Cống, rồi chuyển qua Long Xuyên (An Giang), Cờ Đỏ, Thốt Nốt (Cần Thơ). Điểm hẹn cuối cùng là tại quốc lộ 91 (thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).



Đến khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 14-1, ô tô chở gia đình nạn nhân đã đến quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ như hẹn. Lúc này do thời gian gấp nên gia đình nạn nhân chỉ mới chuẩn bị được 100 triệu đồng.



Do không liên lạc được với các đối tượng, nên công an đã chọn giải pháp cho mẹ nạn nhân ôm tiền đứng cặp quốc lộ. Đến gần 5 giờ sáng, có một chiếc taxi chạy đến, hai đối tượng nhảy xuống xe giật cọc tiền, cùng lúc nữ sinh viên bị các đối tượng đẩy tung từ xe ra ngoài. Ngay lập tức, lực lượng Công an nhanh chóng bắt quả tang Toàn và Tâm cùng tang vật và giải cứu nữ sinh an toàn.



Làm việc với cơ quan điều tra, Toàn khai nhận do thiếu nợ nhiều người, nhóm của Toàn biết nữ sinh H là sinh viên trường Đại học Trà Vinh, là con một gia đình khá giả nên lên kế hoạch làm quen qua mạng. Sau đó, nhóm của Toàn hẹn nữ sinh gặp tại một quán cà phê gần cổng trường Đại học Trà Vinh rồi khống chế nạn nhân, bắt cóc tống tiền.