3 đồng phạm của Hùng 'Sida' đầu thú

Liên quan đến Hùng Sida, Bộ Công an còn tiến hành mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng xảy ra vào năm 2016. Theo đó, rạng sáng 6-10-2016, tại đội 12 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai), cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Chía phát hiện 5 xe tải chở một số lượng gỗ rất lớn qua địa bàn. Khi bị dừng thì nhóm người trên xe bỏ tang vật để thoát thân.

Cơ quan chức năng đo đếm lượng gỗ tang vật. Ít giờ sau, một nhóm hơn 20 người không rõ lai lịch quay lại hiện trường, lên lại xe chở gỗ để nổ máy với ý đồ cướp lại gỗ. Bị lực lượng chức năng nổ súng cảnh báo song họ vẫn liều lĩnh lao xe vào tổ công tác, may mắn không ai bị thương. Sau đó, lực lượng chức năng bố ráp toàn bộ các ngã đường và đã giữ lại tang vật và phương tiện nhưng nghi phạm thì trốn thoát. Sau thời gian điều tra, đến tháng 7-2019, công an bắt giữ, khởi tố Hùng Sida để điều tra hành vi vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng. 8 bị can khác cũng bị khởi tố cùng với Hùng.