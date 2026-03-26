Ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới': Đặc sắc nghi thức ‘Khai quang điểm nhãn’ lân - rồng dịp đầu năm

Ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới': Đặc sắc nghi thức ‘Khai quang điểm nhãn’ lân - rồng dịp đầu năm

LINH AN - KIÊN YÊN

(PLO)- Nghi thức “Khai quang điểm nhãn” lân - rồng đầu năm mới được thực hiện trang nghiêm trước khi xuất quân, mang ý nghĩa đánh thức linh khí, cầu mong may mắn, bình an và thịnh vượng.

Khai quang điểm nhãn” là nghi lễ quan trọng trong truyền thống múa lân của văn hóa Á Đông, với ý nghĩa “mở mắt” cho linh vật, giúp lân - rồng trở nên sống động, sẵn sàng mang đến điều tốt lành cho cộng đồng trong năm mới.

Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc chân thực, trang nghiêm của nghi lễ tại Chùa Bà Thiên Hậu vào ngày 29 tháng Chạp. Trong không gian linh thiêng của ngôi chùa cổ, trưởng đoàn cùng đoàn lân - rồng thể hiện sự tôn kính đối với tín ngưỡng truyền thống và tinh thần khởi đầu một năm mới hanh thông.

Thông qua bộ ảnh, tác giả giới thiệu nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc, nơi tín ngưỡng, nghệ thuật múa lân và tinh thần cộng đồng hòa quyện, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Khai quang điểm nhãn (1).jpg
Trưởng đoàn lân đang dán “linh phù” vào đầu lân. Việc này được tin rằng linh vật đã được khai mở linh khí, trở nên sống động và có “hồn”. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG
Khai quang điểm nhãn (2).jpg
Thành viên đoàn lân đang buộc “hồng điều” vào sừng lân mang ý nghĩa cát tường, tượng trưng cho may mắn, xua đuổi tà khí và đánh dấu việc linh vật đã được “khai mở”. Khi buộc lên đầu lân, sừng lân hoặc miệng lân, nó như một dấu hiệu cho thấy đầu lân đã hoàn tất nghi thức, sẵn sàng xuất quân biểu diễn. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG
Khai quang điểm nhãn (3).jpg
Thành viên đoàn lân thắp nhang, khấn vái cầu mong may mắn, bình an khởi đầu mùa biểu diễn thuận lợi. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG
Khai quang điểm nhãn (4).jpg
Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG
Khai quang điểm nhãn (5).jpg
Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG
Khai quang điểm nhãn (6).jpg
Đầu lân đã được "khai quang điểm nhãn" với câu "Phong y túc thực" mang ý nghĩa cuộc sống đầy đủ, sung túc, đủ ăn đủ mặc. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG
Khai quang điểm nhãn (7).jpg
Rồng đang thực hiện thủ tục khấn vái trước bàn thờ với ý nghĩa cầu xin xuất quân trong năm mới bình an, thuận lợi. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG

Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của TP bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.

Để tham gia cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Đăng nhập và điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.

- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (2-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.

LINH AN - KIÊN YÊN
Tin liên quan

