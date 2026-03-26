Ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới': Đặc sắc nghi thức ‘Khai quang điểm nhãn’ lân - rồng dịp đầu năm 26/03/2026 12:54

(PLO)- Nghi thức “Khai quang điểm nhãn” lân - rồng đầu năm mới được thực hiện trang nghiêm trước khi xuất quân, mang ý nghĩa đánh thức linh khí, cầu mong may mắn, bình an và thịnh vượng.

“Khai quang điểm nhãn” là nghi lễ quan trọng trong truyền thống múa lân của văn hóa Á Đông, với ý nghĩa “mở mắt” cho linh vật, giúp lân - rồng trở nên sống động, sẵn sàng mang đến điều tốt lành cho cộng đồng trong năm mới.

Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc chân thực, trang nghiêm của nghi lễ tại Chùa Bà Thiên Hậu vào ngày 29 tháng Chạp. Trong không gian linh thiêng của ngôi chùa cổ, trưởng đoàn cùng đoàn lân - rồng thể hiện sự tôn kính đối với tín ngưỡng truyền thống và tinh thần khởi đầu một năm mới hanh thông.

Thông qua bộ ảnh, tác giả giới thiệu nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc, nơi tín ngưỡng, nghệ thuật múa lân và tinh thần cộng đồng hòa quyện, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Trưởng đoàn lân đang dán “linh phù” vào đầu lân. Việc này được tin rằng linh vật đã được khai mở linh khí, trở nên sống động và có “hồn”. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG

Thành viên đoàn lân đang buộc “hồng điều” vào sừng lân mang ý nghĩa cát tường, tượng trưng cho may mắn, xua đuổi tà khí và đánh dấu việc linh vật đã được “khai mở”. Khi buộc lên đầu lân, sừng lân hoặc miệng lân, nó như một dấu hiệu cho thấy đầu lân đã hoàn tất nghi thức, sẵn sàng xuất quân biểu diễn. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG

Thành viên đoàn lân thắp nhang, khấn vái cầu mong may mắn, bình an khởi đầu mùa biểu diễn thuận lợi. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG

Đầu lân đã được "khai quang điểm nhãn" với câu "Phong y túc thực" mang ý nghĩa cuộc sống đầy đủ, sung túc, đủ ăn đủ mặc. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG

Rồng đang thực hiện thủ tục khấn vái trước bàn thờ với ý nghĩa cầu xin xuất quân trong năm mới bình an, thuận lợi. Ảnh: MAI NGUYỄN ĐỨC QUANG