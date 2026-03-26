Ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới': Đặc sắc nghi thức ‘Khai quang điểm nhãn’ lân - rồng dịp đầu năm

“Khai quang điểm nhãn” là nghi lễ quan trọng trong truyền thống múa lân của văn hóa Á Đông, với ý nghĩa “mở mắt” cho linh vật, giúp lân - rồng trở nên sống động, sẵn sàng mang đến điều tốt lành cho cộng đồng trong năm mới.
Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc chân thực, trang nghiêm của nghi lễ tại Chùa Bà Thiên Hậu vào ngày 29 tháng Chạp. Trong không gian linh thiêng của ngôi chùa cổ, trưởng đoàn cùng đoàn lân - rồng thể hiện sự tôn kính đối với tín ngưỡng truyền thống và tinh thần khởi đầu một năm mới hanh thông.
Thông qua bộ ảnh, tác giả giới thiệu nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc, nơi tín ngưỡng, nghệ thuật múa lân và tinh thần cộng đồng hòa quyện, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.
Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của TP bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để tham gia cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (2-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.