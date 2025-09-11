Apple bùng nổ sự kiện ra mắt: iPhone 17 series và iPhone Air mỏng nhất lịch sử 11/09/2025 19:43

(PLO)- Apple vừa tổ chức sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới nhất, đánh dấu bước nhảy vọt về thiết kế và hiệu năng.

Tâm điểm sự kiện là iPhone Air – mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5.6 mm, khung titan hàng không vũ trụ kết hợp kính Ceramic Shield 2. Máy trang bị chip A19 Pro tối ưu AI, màn hình ProMotion 6.5 inch 120Hz, camera Fusion 48MP hỗ trợ Dual Capture, kết nối nhanh hơn 30% và pin đủ dùng cả ngày dù thiết kế siêu mỏng.

iPhone 17 tiêu chuẩn cũng có nâng cấp lớn với màn hình 6.3 inch viền mỏng, lần đầu sở hữu ProMotion 120Hz, chip A19 hiệu suất cao và camera kép Fusion 48MP kèm Ultra Wide mới, cho ảnh macro và góc rộng sắc nét.

Dòng iPhone 17 Pro/Pro Max được tái thiết kế với tản nhiệt buồng hơi, hiệu năng mạnh hơn 40% so với thế hệ trước, pin Pro Max đạt kỷ lục 39 giờ xem video. Bộ ba camera sau 48MP hỗ trợ zoom quang 8x và quay ProRes RAW cho nhà làm phim.

Người dùng Việt Nam có thể đặt trước từ 19 giờ ngày 12-9, nhận máy từ 8 giờ ngày 19-9. Đăng ký ngay tại TopZone để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng với ưu đãi sớm.